Eduardo Méndez, de la alegría por la décima con Santa Fe, a los refuerzos y salidas; ya hay ofertas

A pesar de que pasen los días, en Santa Fe todo es alegría y felicidad por la obtención de la décima estrella en el fútbol colombiano. Y justamente, para hacer un análisis de lo que fue todo ese proceso y lo que viene para el club, una voz autorizada habló del tema.

Eduardo Méndez, quien es presidente del cuadro ‘cardenal’, charló en exclusiva con Gol Caracol para dar detalles de todo lo que fue la obtención de esta estrella, dando, además, un panorama completo de fichajes, salidas, Copa Libertadores y más.

“Es un orgullo haber llegado a conseguir la décima. Gracias a Dios, todo es el fruto del trabajo de varios años recomponiendo algunas cosas que encontramos y logramos lo que no habíamos conseguido ya en tres oportunidades, ahora se consiguió en esta; agradecer a Dios y al profesionalismo de los jugadores y a la gente que animó y acompañó el club”, indicó de entrada el dirigente santafereño, por victoria 1-2 frente a Medellín en el estadio Atanasio Girardot.

Eduardo Méndez en entrevista exclusiva con Gol Caracol. Foto: Gol Caracol.

¿Cómo disfrutó la décima estrella?

“Gocé el título muy poco porque sabía lo que se me venía porque lo he venido haciendo bien. Afortunadamente tengo los pies en la tierra y estoy tratando de mantener el equipo como tal. Ojalá uno fuera campeón todos los años”.

La goleada contra Alianza marcó mucho al equipo; ¿cómo lograron superarlo?

“Como yo he manifestado, aquí no hay nada improvisado. El 6-1, nos llegó y así lo asimilamos. Pero es que el equipo era totalmente diferente al que iba a competir en los cuadrangulares y para eso hay que tener cabeza fría en todas las decisiones. Dos partidos antes jugamos en Cali y allá expulsaron a Yilmar Velásquez y Harold Santiago Mosquera.

Santa Fe perdió por goleada 6-1 contra Alianza FC, en duelo de Liga BetPlay. Foto: Colprensa.

“Todo el mundo pedía sanciones y que los echáramos. Todo el mundo protestaba, decían que el equipo estaba dividido y es falso. Luego Yilmar hace un gol de otra liga contra Nacional y ahí todo el mundo lo aclamaba. Harold también nos da el empate contra Medellín en la final de vuelta. Es que si el presidente hubiera actuado al querer de la hinchada, no tendríamos ni a Yilmar, ni a Santiago Mosquera; además, a Hugo tendría que haberlo sacado diez partidos atrás porque ya estaba anciano, viejo y lo querían sacar, pero eso es fútbol”.

¿Por qué Jorge Bava por encima de los más de cien candidatos al cargo?

“Había más de cien hojas de vida, pero pensamos y también solicitamos al técnico saliente, que nos dolió mucho que hubiera salido. Sabíamos que Peirano tenía alguna relación con Jorge Bava y creo que eso nos ayuda. Además, como se dieron cuenta, estaba la ‘Pachoneta’ que conocía algo a Peirano y después se acopló a Jorge; eso fue parte de lo que se logró porque nunca se perdió la continuidad de año y medio que había. Hubo algunas variantes, pero la similitud y el ADN que se habla tanto, pues ahí estaba”.

¿Por qué volver a traer a Daniel Torres, en su momento?

“Pablo Peirano fue el que pidió a Daniel Torres. Él estaba esperando una palabra que habían dado en Medellín y tan pronto ellos no lograron el acuerdo, Daniel inmediatamente se comprometió conmigo. Daniel se acordaba que hace muchos años yo fui el que lo traje a la institución y cuando era joven lo traje acá”.

Andrés Mosquera Marmolejo, guardameta de Independiente Santa Fe, en la final de la Liga BetPlay I-2025, contra Medellín Archivo de Colprensa

¿Andrés Mosquera Marmolejo saldrá de Santa Fe?

“A Marmolejo lo conocía desde que estaba en Fortaleza, ya hace muchos años. Ahí entable una relación con él hasta que afortunadamente se dio su fichaje y pudimos traerlo con Medellín. Él tiene contrato por dos años más y, aunque han llegado ofertas por él, la puerta está cerrada”.

¿Cuál es la situación contractual de Omar Fernández? ¿Renovará?

Frasica termina el contrato a final de año de arreglo con Pachuca, que fue quien nos lo facilitó y ayudó a pagar. En su momento nos sentaremos a hablar del contrato, si él quiere.

¿Harold Santiago Mosquera se va al exterior?

“El empresario de Harold Santiago Mosquera manifestó que Bolívar lo quería, pero no ha llegado nada oficial. Él tiene contrato con Santa Fe hasta diciembre, pero no sé la oferta que la hagan, cómo la vaya a tratar”.

Yilmar Velásquez y Harold Santiago Mosquera - Foto: Transmisión Win Sports

¿Cree que la relación con la hinchada entró en su mejor momento?

“Uno viene y termina haciendo un análisis. Fueron cinco años conmigo y nueve sin títulos, entonces eso va sumando y la afición e hinchada no miera más que no sea la búsqueda del título. Ya se logró, así que seguramente este semestre ya me va a pedir la once y ahí empieza otra responsabilidad”.

¿Cómo está proyectando al equipo para la Copa Libertadores 2026?

“Constantemente estamos hablando con el técnico Jorge Bava y tratando de manejar lo mejor, hoy en día podemos contar con Yairo Moreno que de verdad nos ha demostrado mucha capacidad, con características para la selección. También trajimos a Joaquín Sosa, un joven que tiene paso por Europa y un arquero de mucho futuro como lo es Weimar Asprilla. Creemos que podemos traer uno o dos más, que reúnan los requisitos del técnico, pero que sean para tener en cuenta de cara a la próxima Copa Libertadores”.