Cómo quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay I-2025, tras Cali 1-0 Nacional

La Liga BetPlay I-2025 no da tregua. En el final de la Semana Santa, varios equipos resucitaron, otros se hundieron y unos aguardan por lo que suceda con sus rivales. Y es que este domingo 20 de abril, se disputaron tres partidos, empezando por la victoria 3-1 de Envigado sobre Deportes Tolima, con gol de Carlos Torres y dos tantos en propia puerta de Marlon Torres y Fabián Camilo Mosquera. Quien descontó para el 'pijao' fue Andrés Arroyo, en el estadio Polideportivo Sur.

Posteriormente, el turno fue para Unión Magdalena y Atlético Bucaramanga, que se 'sacaron chispas' y protagonizaron un juego lleno de polémicas . Al final, fue empate 1-1, con anotaciones de Jannenson Sarmiento de penalti, al minuto 90+10', y de Luciano Pons, al 90+13'.

Por último, Deportivo Cali se llevó el duelo de 'verdes', al imponerse por 1-0 sobre Atlético Nacional, gracias a una anotación de Andrey Estupiñán, cuando tan solo iban dos minutos del compromiso.

Cabe recordar que la fecha 15 inició con la victoria 2-0 de La Equidad frente a América de Cali, en el estadio El Campín; ese juego fue el sábado 19 de abril. Ese mismo día, Junior de Barranquilla derrotó 2-0 a Alianza Valledupar, y en el cierre, en el estadio Atanasio Girardot, Independiente Medellín no tuvo problema para vencer a Once Caldas, con marcador de 2-0. Se debe aclarar que faltan Boyacá Chicó vs. Fortaleza y Deportivo Pasto vs. Águilas Doradas, a jugarse el lunes 21 de abril.

Deportivo Cali y Atlético Nacional jugaron por la fecha 15 de la Liga BetPlay I-2025 Colprensa

Tabla de posiciones de la Liga BetPlay I-2025: fecha 15



Posición Club PJ DG Pts 1 Junior 15 +10 30 2 Atlético Nacional 15 +14 28 3 Medellín 14 +11 27 4 Millonarios 15 +8 27 5 América 15 +10 26 6 Santa Fe 15 +6 23 7 Tolima 14 +6 23 8 Deportivo Cali 15 +4 23 9 Once Caldas 15 0 23 10 Pasto 14 +2 20 11 Bucaramanga 15 +1 20 12 Alianza 15 -6 19 13 Deportivo Pereira 14 -2 17 14 Envigado 14 -8 15 15 Llaneros 15 -6 14 16 Fortaleza 14 -13 13 17 Boyacá Chicó 15 -15 13 18 Águilas Doradas 13 -4 10 19 La Equidad 15 -9 10 20 Unión Magdalena 15 -9 8

Resultados de la fecha 15 de la Liga BetPlay I-2025



La Equidad 2-0 América de Cali

Junior de Barranquilla 2-0 Alianza Valledupar

Independiente Medellín 2-0 Once Caldas

Envigado 3-1 Deportes Tolima

Unión Magdalena 1-1 Atlético Bucaramanga

Deportivo Cali 1-0 Atlético Nacional

Programación de la fecha 15 de la Liga BetPlay I-2025

Boyacá Chicó vs. Fortaleza

Día: lunes 21 de abril.

Hora: 6:00 p.m. (Colombia).

Estadio: La Independencia.

Transmisión: televisión cerrada.

Deportivo Pasto vs. Águilas Doradas

Día: lunes 21 de abril.

Hora: 8:10 p.m. (Colombia).

Estadio: La Libertad.

Transmisión: televisión cerrada.