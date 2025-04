Leonel Álvarez no aguantó más: dura crítica al arbitraje y a la cancha de Unión Magdalena

"Acá ya no se juegan 90 minutos, sino que 120 y hay que prepararse para todo, pero bueno", con estas palabras, Leonel Álvarez dio inicio a su rueda de prensa posterior a la igualdad 1-1 de Atlético Bucaramanga contra Unión Magdalena . Sin embargo, era solo abrebocas de lo que vendría. Y es que después de su análisis del juego, hubo una 'lluvia' de críticas.

"Fue un comienzo favorable para nosotros, dueños del partido y las opciones, lo cual me lleva a felicitar a los muchachos, ya que muchos no tenían participación ni ritmo. Luego viene un partido, donde tuvimos tres oportunidades de gol claras y nos costó. Ahora, Unión Magdalena tiene buenos jugadores, ayudados por la gente y el ímpetu", afirmó de entrada.

"Después viene lo que viene. Antes del gol de Unión, el árbitro tenía que haber pitado el gol que hicimos, que se apresura y lo anula. Era anotación de Luciano Pons; fue claro, clarito. No nos regalen nada, pero tampoco nos quiten. Después ya el local sigue intentando con los cambios y tienen un penalti que si el árbitro lo pita bien y si no, pues también", añadió.

La acción a la que hacía referencia el estratega del conjunto 'leopardo' era la que se presentó al minuto 86. Un cobro de pelota quieta llegó al área 'samaria'. Allí, el arquero Eduar Esteban Beltrán intentó cortar el centro, pero se chocó con un defensa, cayó al suelo y dejó el balón suelto; en ese momento, Pons remató y anotó, pero el juez sancionó falta.

"Por último, vienen los últimos minutos donde el arquero de ellos se equivoca y es buscando que le hicieron falta, pero el VAR no miente. Ahora, no era ni necesario, ir al VAR. Felicito a los muchachos, nos llevamos un buen resultado, pero lo que se querían era los tres puntos. Los merecimos ya que hicimos un gol más, pero no nos lo dieron y es real", puntualizó.

Leonel Álvarez, entrenador de Atlético Bucaramanga, en un partido de Liga BetPlay Twitter de Atlético Bucaramanga

Leonel Álvarez no lo podía creer. "Nos da tristeza porque el árbitro se apresura y pita la falta antes. Después, en el último minuto, también sanciona algo y favorece a un arquero que se equivocó. Buen juego, felicito a mis jugadores y seguimos en carrera. Mientras se tenga una vida, seguiremos luchando. Merecíamos la victoria, pero no lo valieron", expresó.

"Así uno gane o empate, jamás se está conforme. ¿Qué faltó? Que el árbitro validara el gol, que fue legítimo, entonces eso ya es difícil. Con ese tanto, ganábamos o nos íbamos arriba en el resultado. No estoy sacando el paraguas, ni nada, pero es la realidad", comentó Leonel Álvarez, que también se quejó por el terreno de juego del estadio Sierra Nevada.

"Jugamos en una cancha a la que se le debe tener cuidado porque el campo está terrible. Acá no se puede jugar al fútbol de manera profesional y es una falta de respeto para todos. Conozco los equipos de Alexis García y sé que le gustan los terrenos de juego bien y no es justo que tengan esto. Hay huecos. Igual, no son disculpas", sentenció el entrenador.