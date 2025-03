Cómo quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay, tras 0-0 de La Equidad vs Medellín

Este sábado 8 de marzo continuó la octava jornada de la Liga BetPlay I-2025 con cuatro partidos y los equipos encargados de cerrar la fecha sabatina fueron La Equidad e Independiente Medellín en el estadio Metropolitano de Techo, de la ciudad de Bogotá.

Finalmente, el marcador no se movió y culminó con un 0-0, que sirvió para que el 'poderoso' siga en la punta. Del lado del verde bogotano, que tuvo el estreno de Jhon Jairo Bodmer como DT, la situación se torna complicada ya que aún no han logrado ganar en lo que va del campeonato de nuestro país.

Este sábado, la jornada comenzó con el partido que protagonizaron Deportivo Pereira y Envigado en el Hernán Ramírez Villegas. Los 'matecañas' hicieron respetar su localía y vencieron a los 'naranjas' con doblete de Jeison Suárez; el primer gol fue desde el punto blanco del penalti.

Pereira recibió a Envigado en el Hernán Ramírez Villegas. Foto: Colprensa

Mientras que a continuación les llegó el turno a Alianza FC y al Unión Magdalena. En el estadio Armando Maestre Pavajeau, los 'vallenatos' se quedaron con los tres puntos gracias a la anotación en los últimos minutos de Johan David Parra, al 89.

Acción de juego entre Alianza FC y Unión Magdalena, en partido de la octava jornada de la Liga BetPlay I-2025. Foto: Colprensa

Publicidad

Por su parte, en la capital de Nariño, Deportivo Pasto , de gran campaña bajo la dirección técnica de Camilo Ayala, superó 1-0 a Llaneros con anotación de penalti de Facundo Boné.

Facundo Boné festeja el gol que le convirtió a Llaneros. Foto: Colprensa

Los partidos de este domingo 9 de marzo:

Publicidad

Santa Fe vs. Fortaleza (3:00 de la tarde)

Junior vs. Millonarios (5:30 de la tarde)

Nacional vs. América (7:45 de la noche)

Lunes 10 de marzo:

Cali vs. Boyacá Chicó (6:20 de la tarde)

Tolima vs. Once Caldas (8:30 de la noche)

Tabla de posiciones de la Liga BetPlay I-2025, tras La Equidad vs Medellín: