¿Cómo quedó la tabla de posiciones de la Liga Betplay, tras Nacional 1-0 Unión Magdalena?

Atlético Nacional abrió las acciones de este sábado en la Liga Betplay , en el Atanasio Girardot. Luego del buen triunfo en Copa Libertadores frente a Nacional de Uruguay, el conjunto 'verdolaga' se reencontró con su gente y no defraudó. Terminó venciendo 1-0 a Unión Magdalena y se acercó al liderato del campeonato.

Con un gol de Dairon Asprilla, en el último minuto del encuentro, los dirigidos por Javier Gandolfi se quedaron con los tres puntos y llegaron a 24 unidades en la Liga, mismo registro que tiene el América de Cali, aunque los 'escarlatas' son líderes por diferencia de gol.

Con este puntaje, Nacional se sigue acercando al primer objetivo del semestre; clasificar entre los ocho primeros y obtener el tiquete a la fase final. Cabe recordar que, en para acceder a cuadrangulares, se debe obtener entre 29 y 30 puntos.

Sin duda, los antioqueños esperan poder asegurar su presencia en las finales, lo más pronto posible, para concentrarse de lleno en la Copa Libertadores.

Así quedó la tabla de posiciones de la Liga Betplay:

# Club PJ DG Pts 1 América 11 15 24 2 Atlético Nacional 12 12 24 3 Santa Fe 13 8 23 4 Junior 11 7 22 5 Millonarios 12 6 22 6 Medellín 11 9 21 7 Tolima 11 7 19 8 Pasto 12 3 19 9 Deportivo Cali 12 3 17 10 Once Caldas 11 -4 16 11 Bucaramanga 11 -3 13 12 Alianza 12 -6 13 13 Deportivo Pereira 11 -4 12 14 Llaneros 12 -5 11 15 Envigado 11 -9 11 16 Boyacá Chicó 12 -12 11 17 Fortaleza 11 -8 10 18 Águilas Doradas 10 -3 8 19 La Equidad 12 -7 5 20 Unión Magdalena 12 -9 5

Así se jugará la duodécima jornada de la Liga BetPlay I-2025:

Viernes 4 de abril

Alianza FC 1-2 Envigado

Independiente Santa Fe 1-1 Deportivo Pasto

Sábado 5 de abril

Atlético Nacional 1-0 Unión Magdalena

Deportivo Cali vs. La Equidad (4:10 p.m.)

Once Caldas vs. América (6:20 p.m.)

Tolima vs. Bucaramanga (8:30 p.m.)

Domingo 6 de abril

Pereira vs. Boyacá Chicó (2:00 p.m.)

Fortaleza vs. Millonarios (4:10 p.m.)

Junior vs. Millonarios (6:20 p.m.)

Águilas Doradas vs. Llaneros (8:30 p.m.)