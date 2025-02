Cómo quedó la tabla de posiciones de la Liga Betplay, tras Pereira 2-0 Fortaleza

Este 22 de febrero continuó la acción en la fecha número seis de la Liga Betplay yOnce Caldas se convirtió en el nuevo líder parcial del campeonato . Los dirigidos por el 'Arriero' Herrera se subieron a lo más alto de la tabla de posiciones, luego de derrotar a Águilas Doradas, en condición de visitantes. En el otro juego sabatino, Pereira venció 2-0 a Fortaleza.

Las acciones de este sábado comenzaron en Rionegro y allí, un gol de Michael Barrios inclinó la balanza para el 'blanco blanco', que consiguió su cuarta victoria en el campeonato y llegó a 12 puntos, para subir a lo más alto, parcialmente y con seis partidos jugados; dos más, que equipos como Nacional o América. Águilas Doradas solamente tiene tres puntos, en lo que va corrido de la competencia.

Por su parte, Pereira hizo respetar su casa y después de un duro comienzo, consiguieron su primera victoria de la Liga frente a Fortaleza. Gianfranco Peña y Yesus Cabrera fueron los anotadores de los goles del encuentro. Los 'matecañas', dirigidos por Luis Fernando Suárez, llegaron a cinco unidades y están en la casilla 14 de la tabla de posiciones; por su parte, Fortaleza se quedó con siete unidades y son décimos, por el momento.

Tabla de Posiciones de la Liga Betplay 2025-I:



Posición Club PJ G E P GF GC DG Pts 1 Once Caldas 6 4 0 2 8 9 -1 12 2 Medellín 5 3 2 0 7 2 5 11 3 Atlético Nacional 4 3 1 0 10 2 8 10 4 América 4 3 1 0 11 4 7 10 5 Millonarios 5 3 1 1 8 5 3 10 6 Junior 5 2 3 0 6 2 4 9 7 Tolima 4 2 2 0 5 1 4 8 8 Deportivo Cali 5 2 2 1 2 1 1 8 9 Pasto 5 2 1 2 5 4 1 7 10 Fortaleza 5 2 1 2 4 5 -1 7 11 Boyacá Chicó 6 2 1 3 4 10 -6 7 12 Santa Fe 5 1 3 1 4 5 -1 6 13 Llaneros 5 1 2 2 9 9 0 5 14 Deportivo Pereira 6 1 2 3 4 8 -4 5 15 Envigado 5 1 1 3 3 5 -2 4 16 Águilas Doradas 5 0 3 2 4 6 -2 3 17 Alianza 4 0 3 1 2 4 -2 3 18 Unión Magdalena 5 0 3 2 2 6 -4 3 19 La Equidad 6 0 2 4 4 8 -4 2 20 Bucaramanga 5 0 2 3 1 7 -6 2

Programación de la fecha 6 de la Liga Betplay

La Equidad 0-1 Boyacá Chicó

Águilas Doradas 0-1 Once Caldas

Pereira 2-0 Fortaleza

Alianza vs Atlético Nacional | Domingo 23 de febrero | 4:00 p.m.

Cali vs Millonarios | Domingo 23 de febrero | 6:10 p.m.

Tolima vs América | Domingo 23 de febrero | 8:20 p.m.

Junior vs Envigado | Lunes 24 de febrero | 7:30 p.m.

Pasto vs Unión Magdalena | Martes 25 de febrero | 7:30 p.m.

Medellín vs Llaneros | Jueves 27 de febrero | 8:00 p.m.