La jugada de Santa Fe para llenar El Campín en clásico vs. Millonarios; tendrá 'refuerzos'

Independiente Santa Fe será local frente a Millonarios el martes 26 de noviembre a las 8 de la noche en cumplimiento de la segunda fecha del cuadrangular A de la Liga Betplay 2024-II.

El compromiso es vital para los albirrojos en sus aspiraciones de seguir con vida en el torneo si se tiene en cuenta actualmente marchan en el fondo de la tabla de posiciones sin unidades.

En consecuencia, los directivos optaron por no asignar entradas para la fanaticada rival y hacer que así todas las tribunas estén ocupadas por público albirrojo que pueda alentar de principio a fin y contribuir en la búsqueda de los puntos.

Lo particular es que ver el recinto lleno de santafereños no parece muy probable si se tiene en cuenta que los abonados para esta instancia son cerca de 16.000 y que la caída 5-0 contra Nacional fue un golpe duro para a afición.

Además, al ser entre semana y un tanto tarde en la noche, hay quienes optan por seguir el encuentro por televisión para evitar problemas de transporte a la hora de volver a casa, como pasó recientemente en un juego de Millonarios, luego del cual se registraron incidentes debido a que no había servicio de Transmilenio .

Es por ello que la dirigencia del ‘expreso’ alistó una singular medida de contención para evitar que haya tribunas vacías, como la de norte, en donde habitualmente se ubican las barras visitantes.

Santa Fe alista jugada para llenar El Campín vs. Millonarios

Según se supo un día antes de la contienda, la estrategia para que todas las tribunas se ocupen pasa por la invitación al clásico a los alumnos de las academias de formación deportiva que tiene el club.

“Los niños de las escuelas de Santa Fe se ubicarán en la tribuna norte para el clásico capitalino de mañana”, adelantó el periodista Theo González, especializado en noticias del conjunto ‘cardenal’.

Entre tanto, el reportero añadió que una medida similar se tomará en el siguiente compromiso de los albirrojos como locales: “Para el partido ante Pasto tampoco se dará ingreso a la hinchada visitante, solo hinchada santafereña”.

¿Cuánto valen las boletas para el clásico Santa Fe vs. Millonarios?

El público que quiera asistir al compromiso deberá adquirir los tiquetes de ingreso a los siguientes precios:

● Occidental preferencial y platea: $ 213.000

● Occidental general: $ 163.000

● Oriental preferencial y platea: $ 135.000

● Oriental general: $ 108.000

● Sur: $ 99.000

Es cuestion de 𝗙𝗘 🇮🇩...



¡Ya está disponible la boletería 🎟 para el Clásico Capitalino 317!



— Independiente Santa Fe (@SantaFe) November 23, 2024

Así marcha el grupo A de l cuadrangulares semifinales se la Liga Bteplay

Primera fecha

● Nacional 5-0 Santa Fe

● Millonarios -20 Pasto

Segunda fecha

● Pasto 0-1 Nacional

● Noviembre 26: Santa Fe vs. Millonarios (8:00mp. M.)

Primera fecha

● Noviembre 29: Pasto vs. Santa Fe (6:30 p. m.)

● Noviembre 29: Millonarios vs. Nacional (8:30 p. m.)