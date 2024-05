Cuadrangulares Liga Betplay 2024: ¿cuál es el equipo que no ha sumado ni un punto?

La Liga BetPlay I-2024 define este fin de semana los equipos que pelearán por el título en este primer semestre del año. En esta fase, varios clubes han tenido regularidad y han logrado sumar; no obstante, hay uno que pese a todos sus esfuerzos, no ha logrado ganar ningún encuentro.

Dicha escuadra se encuentra ubicadaen el Grupo B junto a Santa Fe, Deportes Tolima y Once Caldas. En las cinco fechas disputadas hasta la fecha en los cuadrangulares, se ubican en el último lugar de esta zona y con una diferencia de gol 'abismal'.

¿Cuál es el equipo que no ha sumado ni un punto en los cuadrangulares de la Liga Betplay?

Así las cosas, el club que no ha logrado sumar es La Equidadescuadra que dirige Alexis García. Los 'aseguradores' hicieron una buena fase del 'todos contra todos', pero en las semifinales no encontró los resultados positivos.

En la primera jornada cayeron 2-0 con Once Caldas en el estadio Palogrande, en la segunda fecha, perdieron por el mismo marcador contra Santa Fe, en El Campín; en la tercera, La Equidad iba ganado 2-0 contra el Tolima, pero terminó perdiendo 2-3 en el Metropolitano de Techo.

Ya en los compromisos de vuelta de los cuadrangulares, los 'aseguradores' volvieron a perder 3-0 con Tolima, en Ibagué, y 2-0 con Santa Fe. Este viernes 31 de mayo cierran su participación contra el 'blanco-blanco', en Bogotá.

A su vez, el verde capitalino ha anotado solo dos goles y ha recibido un total de 12, teniendo una diferencia de goles de -10.

¿Qué dicen en La Equidad de lo que han sido los cuadrangulares?

"A mí me parece que el semestre ha sido decoroso; pero las finales, no. Lo que pasa es que La Equidad Seguros no es que pueda reforzar con lo que quiere. Nosotros tenemos que reforzar con lo que podemos. El partido pasado un chico que era recogebolas, jugó en el segundo tiempo en el partido con Tolima, o sea, tienes que rebuscarte donde puedes porque son los jugadores que tienes, vos no puedes conseguir los jugadores que quiere. El semestre antes de la final fue perfecto, hicimos demasiado, así no hayamos hecho un punto, hay equipos que tienen muchas más armas y están afuera de los ocho y no hay mucha discusión", esas fueron las palabras de Alexis García tras perder 3-0 con Tolima, en Ibagué.