Tabla de posiciones de la Ladies Cup 2024: así va la Selección Colombia femenina Sub-20

La Selección Colombia femenina Sub-20 no tuvo su mejor presentación en la Ladies Cup. El objetivo de llegar a la final no se cumplió, luego de que este miércoles 29 de mayo, perdiera 1-2 frente a Japón. Nana Kashimura y Rio Sasaki marcaron para las niponas, mientras que Natalia Hernández infló las redes para la 'tricolor', pero no alcanzó. De esa manera, cerraron la fase de grupos.

Recordemos que, en la fecha 1, las dirigidas por Carlos Paniagua empataron 1-1 con México, pero se impusieron 4-2, en penaltis, sobre México. Esto permitió que el combinado patrio sumara dos puntos. Ahora, deberá aguardar por lo que suceda entre las asiáticas y las 'manitas', en la tercera jornada, para saber si jugarán el partido por el quinto puesto o por el tercer lugar del certamen.

Tabla de posiciones del Grupo A de la Ladies Cup

1. Japón - 3 pts. (+1)

2. Colombia - 2 pts. (-1)

3. México - 1 pts. (0)

Próxima fecha del Grupo A de la Ladies Cup

Japón vs. México

Día: sábado 1 de junio.

Hora: 2:00 p.m. (Colombia).

Estadio: Parc des Sports.

Jornada: fecha 3 de la fase de grupos.

Mary José Álvarez, capitana y defensa de la Selección Colombia femenina Sub-20, en partido de la Ladies Cup 2024 Conmebol

¿Cuál había sido el último torneo que había jugado la Selección Colombia femenina Sub-20?

Entre abril y mayo del 2024, se disputó el Sudamericano femenino Sub-20. Allí, los equipos iban en busca de uno de los cupos al Mundial. Sin embargo, el caso de la Selección Colombia femenina Sub-20 era diferente. Y es que ya lo tenía asegurado, teniendo en cuenta que el país 'cafetero' será sede de la cita orbital. Por eso, la 'tricolor' vio dicho certamen como un preparatorio definitivo.

Allí, las sensaciones que dejaron fueron más que positivas. En la fase de grupos, las dirigidas por Carlos Paniagua terminaron invictas, al vencer 2-0 a Chile, 4-1 sobre Venezuela, 3-0 contra Bolivia y 2-1 frente a Brasil. Con aire en la camiseta, llegaron al hexagonal final, en busca del tan anhelado título. Y las cosas arrancaron bien, tras derrotar 1-0 a Perú y 3-2 a Venezuela. Pero todo cambió.

Brasil le ganó 1-0 a la Selección Colombia femenina Sub-20 y ahí, la ilusión de ser campeonas, se diluyó. Como si fuera poco, se empató 1-1 con Argentina, y las esperanzas llegaron a su fin. Fue así como, en la última fecha, ya no había nada que hacer. El resultado definitivo fue 1-1 frente Paraguay y, de esa manera, el cuadro nacional quedó tercero con ocho puntos y una diferencia de +1.