¿Cuándo juegan Atlético Nacional y Millonarios por los octavos de final de Copa BetPlay?

El fútbol colombiano ha tenido varias pausas en lo que va del segundo semestre del 2024 y todo por cuenta del Mundial Femenino Sub-20, el cuál ha ocupado plazas en Bogotá, Medellín y Cali. Por eso, la Dimayor se ha visto en la obligación de postergar encuentros o reprogramarlos. Este miércoles 11 de septiembre, el ente rector del balompié de nuestro país publicó las fechas de seis partidos de ida de los octavos de final de la Copa BetPlay.

Esta fas decisiva del torneo empieza este miércoles con el duelo entre Independiente Medellín y Junior. Este encuentro se torna atractivo por el debut de César Farías en la dirección del equipo 'tiburón'. Las emociones se vivirán en el estadio de Ditaires en Itagui, puesto que el Atanasio Girardot es sede del Mundial Femenino Sub-20.

Dicho esto, la Dimayor ya le puso fecha otros seis partidos, dejando un pendiente en el calendario. Atlético Nacional iniciará visitando a Alianza FC en Valledupar el próximo lunes 16 de septiembre.

Alfredo Morelos marcó su primer gol con la camiseta de Atlético Nacional frente a Patriotas. Instagram oficial de Nacional

Al siguiente día, el 17 de este mes, habrá tres encuentros: Envigados vs. Jaguares, Deportes Tolima vs. Deportivo Pasto y Fortaleza vs. Deportivo Cali.

El 18 de septiembre, Boyacá Chico recibirá a Águilas Doras y finalmente el 19 de septiembre, Millonarios hará de local contra Atlético Bucaramanga.

Falcao García celebra su primer gol con Millonarios Foto: Millonarios

De esa manera, el único partido que todavía no tiene fecha es América de Cali vs. La Equidad.

Programación de los partidos de ida de los octavos de final de la Copa BetPlay:

Lunes 16 de septiembre

Alianza FC vs. Atlético Nacional

6:30 p.m.

Martes 17 de septiembre

Envigado vs. Jaguares

4:00 p.m.

Deportes Tolima vs. Deportivo Pasto

7.00 p.m.

Fortaleza vs. Deportivo Cali

8:00 p.m.

Miércoles 18 de septiembre

Boyacá Chicó vs. Águilas Doradas

7:00 p.m.

Jueves 19 de septiembre

Millonarios vs. Bucaramanga

8:30 p.m.

