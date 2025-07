Daniel Muñoz y la 'espinita' que tiene con Nacional; también habló de sueño en Selección Colombia

Daniel Muñoz, figura de Selección Colombia y el Crystal Palace, aprovechó su tiempo de vacaciones para regresar a Medellín y compartir con su gente. No obstante, también fue visto este jueves en un evento publicitario, donde aprovechó para hablar de su presente y otras cosas más.

Y, evidentemente, una de las cosas de las que más habló fue de su pasado por Atlético Nacional, club del que es hincha y en el que cumplió el sueño de jugar como profesional. De todas maneras, para el paisa hay una cuenta pendiente en el club.

“La deuda con Atlético Nacional siempre va a estar ahí porque aparte de que soy un hincha fiel del equipo desde niño, tuve la oportunidad de jugar en el verde, en el equipo de mis amores. Sin embargo, al final por ahí quedó esa deuda de irme y no ser campeón”, indicó de entrada Daniel Muñoz, en un evento de Nike, en la ciudad de Medellín.

Daniel Muñoz en acción de juego con Atlético Nacional. Foto: Colprensa

Además de eso, explicó las razones por las cuales decidió salir del equipo, dejando esa ‘espinita’ para el futuro: “De pronto el fútbol es así y uno tiene que tomar decisiones radicales en pro de muchas cosas y en mi momento tuve de que decidir salir y no pude darle a la hinchada y a mí mismo lo que tanto deseaba, que era ganar un título con el equipo, pero yo lo tengo claro de que algún día Dios me va a dar ese privilegio, la oportunidad, y sé que voy a regresar a Nacional, vamos a ser campeones. Espero que ese día no sea muy tarde”.

"Ahorita le apunto a otras cosas; tengo la mirada y el foco en otra cosa, pero como hincha quiero volver al verde y ser campeón", sentenció Daniel Muñoz, dejando claro que, aunque en el presente el verde de Antioquia nmo es prioridad en su carrera, sí a futuro, uando espera volver y cumplir el sueño de niño que es salir campeón.

*Otras declaraciones de Daniel Muñoz:

¿Qué mensaje le deja a las nuevas generaciones?

“Ser futbolista es algo bonito y muy importante. Quizás en el ámbito de nosotros, pero yo creo que profundizo más en la persona que eres. Últimamente le meto o le invierto a esto; vivimos en una sociedad que carece de mucho y más al día de hoy estamos en un país que no pasa su mejor versión. Yo quiero aprovechar para invitarlos a revertir esa situación, por medio del deporte, el fútbol, que creo que es algo que cambia vidas”.

Luis Díaz y Daniel Muñoz, jugadores de la Selección Colombia AFP

¿Cómo han sido estos días por Medellín?

“Me siento feliz de tener la oportunidad de ir a mi pueblo, siempre es bonito ver cómo te reciben con los brazos abiertos de compartir con todas las personas un rato agradable”.

¿Tiene algunos sueños por cumplir?

“Tengo o dos otres sueños; uno es poder jugar un Mundial con la Selección Colombia y estamos muy cerquita. El otro es poder jugar la Champions; estamos trabajando duro para eso”.