David González: "Estamos dolidos, hay que hacerle el duelo y volverlo a intentar"

Deportes Tolima necesitaba de un triunfo frente a Santa Fe, este domingo, para instalarle en la final del fútbol colombiano I-2024. No obstante, pese a todos sus esfuerzos, el 'vinotinto y oro' se vio superado en el marcador 1-2 por el 'león' y le dijo adiós a esa posibilidad. Luego del compromiso por la última jornada del cuadrangular B, David González, técnico del conjunto tolimense dio sus declaraciones en rueda de prensa.

De entrada, el timonel del conjunto de Ibagué destacó el esfuerzo de sus jugadores durante todo el semestre. Agregó que duele no estar en la final de la Liga Betplay I-2024, ya que se habían alcanzado a ilusionar.

"Creo que Santa Fe y gran parte de su fortaleza, lo que lo ha llevado a ser sólido y estar en la final, es un gran bloque defensivo, saben tapar espacios, y a nosotros se nos complicó encontrar espacios, situaciones esporádicas en el primer tiempo, que a lo mejor, pudimos hacer daño en un par de situaciones por el carril izquierdo, que de pronto hubiesen cambiado el curso del partido. Después cuando se encuentran con el gol de la manera que lo hicieron, se hace un poco más difícil. El balance, creo que todos nos llegamos a ilusionar con una estrella, y obviamente cuando uno se ilusiona y no consigue duele bastante. hay que reconocer el grane esfuerzo del equipo, de estos chicos que durante todo el semestre jugaron igual, siempre fuimos un equipo estable y siempre jugamos a lo mismo. Estamos dolidos, pero el futbol es esto, hay que pasar la página, hacerle el duelo y volverlo a intentar", afirmó González.

Jugadores del Tolima se lamentan tras perder con Santa Fe, en el Murillo Toro. Foto: colprensa

Al ser interrogado más a fondo sobre el balance general de su equipo aseguró que no se le debe "reprochar nada" a sus futbolistas, debido a que siempre dieron el máximo esfuerzo.

"Sería lo más fácil, tratar de buscar errores y culpables donde no los hay, es nuestra naturaleza, como para tratar de buscar un poco de tranquilidad. El primer partido en Bogotá contra Santa Fe fue espectacular, lo tendríamos que haber ganado, pero no fue posible por el arquero deSanta Fe. No hay que reprochar nada, al final es uno solo uno el que pasa a la final del cuadrangular, y más aún en la final hay uno solo que queda campeón, y después del campeón todos fueron un fracaso", pronunció.

Otras declaraciones de David González, tras perder contra Santa Fe

- ¿Le queda energía para seguir dirigiendo al Tolima?

"Energía, yo tengo mucha energía, me quedan 20 0 25 años para dirigir, y si me quedó sin energía en el segundo año, escogí lo que no era. Energía hay mucha para entregársela al Tolima".

- Lo que hay que replantearse

"Me lo pusiste muy difícil porque es que en este momento se acaba de terminar el semestre, que si bien no se cumplió el objetivo que teníamos, feu un semestre de cosas muy buenas. Vamos a ser muy conscientes de la próxima vez que lleguemos a este tipo de instancia para que no se nos escape".