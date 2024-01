David Macalister Silva: "Millonarios ganó la Superliga, pero hay una deuda a nivel internacional"

Millonarios venció 2-0 a Junior con goles de Santiago Giordana y Leonardo Castro y se quedó con el título de la Superliga. Otro de los jugadores que brilló fue David Macalister Silva, capitán del 'azul', quien no ocultó su felicidad por cosechar su tercer trofeo bajo el mandato y proceso del director técnico Alberto Gamero.

De entrada, Silva, fiel a sus convicciones, destaco lo hecho por cada uno de sus compañeros. "Feliz en lo personal, pero más que eso, en lo grupal, porque la verdad hoy le decía al 'profe' que salí hasta mareado porque yo veía a mis compañeros correr, intentar, no desfallecer ante un equipo, que, no se puede decir que me sorprende, por el tipo de jugadores que tiene; pero que hace muy bien las cosas, que supo estar en bloque bajo, que supo tener a veces el balón acá, que no es fácil, que dio la batalla como equipo fuerte, que eso le da un valor aún más grande a este título que conseguimos", dijo de entrada.

Luego, Macalister dejó en claro que en el entretiempo, cuando el partido estaba 0-0, él no se encargó de hablar, sino que lo hizo Gamero. "Yo no dije nada, todas las instrucciones vinieron de parte del profesor porque es nuestra cabeza, el que indica qué hacer y qué no hacer y bajo ese lineamiento nosotros decidimos hacer lo mejor en la cancha, pero la convicción era clara, no caer en el desespero, la corrección fue más que todo que estábamos tirando muchos centros desde muy atrás, tratar de tirarlos más de fondo fue lo que se instruyó", resaltó.

David Macalister Silva, mediocampista y capitán de Millonarios, en la Superliga contra Junior de Barranquilla Twitter Oficial de Millonarios

Publicidad

Otras declaraciones de David Macalister Silva:

Sobre las duras faltas que recibió

"Muy golpeado la verdad, fueron faltas que de verdad me pegaron".

Publicidad

Un rival difícil

"Junior nos dificultó, nos tenía el balón, nos quitaba como el ímpetu y las ganas que teníamos nosotros, como se dice coloquialmente nos enfría el partido a punta de tenencia, porque ellos tienen jugadores muy importantes y con mucha trayectoria, pero nos repusimos a eso, estuvimos pendientes al contragolpe y hay que resaltar también el mano a mano que saca Álvaro Montero. Eso es fuerza e inyección al ver que el partido estaba vivo".

No hay tiempo de festejar...

"Como lo he dicho en las pérdidas mañana sale el sol y hoy en la victoria mañana, sale el sol. Pero déjennos disfrutar un poquito más. Es un título que se consiguió muy fuerte la verdad, que fue un partido demasiado exigente, entonces vamos a disfrutarlo como se merece. Hemos sido bendecidos al tener títulos, pero en esos de tiempos de celebrar no hemos podido celebrar ninguno, pero ya llegará el momento si Dios permite. Ahora tenemos que enfocarnos, a seguir trabajando, este proceso no puede tener techo, este es el fútbol colombiano y nosotros tenemos una deuda internacional y a eso es a lo que le queremos apuntar".