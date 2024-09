De dónde la cercanía de Alberto Gamero y 'Pibe' Valderrama: ¿en qué Selección jugaron?

Colombia ha tenido grandes jugadores a lo largo de su historia y dos de ellos han sido Alberto Gamero y Carlos 'Pibe' Valderrama. Ambos son nacidos en Santa Marta y lo que muchos no saben es que guardan una gran amistad por la cercanía que tuvieron en sus primeros años de carrera con la pelota.

Valderrama nació y se crio en el Pescaito, donde dio su primeros pasos en el fútbol. Durante esa etapa de su vida, conoció a Gamero, quien arribó en 1978 al barrio. "Con el 'Pibe' no somos amigos, somo hermanos. Juntos jugamos en la famosa Selección Magdalena de 1980, con la que salimos campeones nacionales. Todas las semanas hablamos y la verdad es que él se alegra por mis logros como DT", contó el actual entrenador de Millonarios hace unos años en una entrevista.

Gamero también reveló como fueron sus inicios y todo comenzó por su hermano, jugaba muy bien, pero no trascendió. "Yo iba con Víctor, mi hermano, me sentaba por ahí a ver los partidos y ya después él me llevó a jugar. Víctor jugaba mejor que yo, era un delantero buenísimo, pero no pudo llegar al profesionalismo", dijo en su momento el actual entrenador samario.

Ahora bien, Gamero y Valderrama coincidieron a nivel profesional en sus inicios, en el Unión Magdalena. El primero estuvo desde 1982 hasta 1987 y luego de 1994 a 1997, y el segundo entre 1980 y 1984.

En la actualidad, Gamero ha contado que se habla constantemente con el 'Pibe' y hasta recibe consejos para dirigir a la escuadra 'embajadora'.

Gamero y 'El Pibe' Valderrama, coincidencia de Millonarios

Alberto Gamero y Carlos 'El Pibe' Valderrama comparten más que su vínculo con el fútbol colombiano: ambos también tienen una conexión con Millonarios desde sus días como futbolistas. Gamero, además de ser el actual entrenador del club, vistió la camiseta de los 'Embajadores' en la década de los 80 como lateral derecho. Su paso por Millonarios como jugador lo ayudó a desarrollar su comprensión del juego, lo que luego aplicaría en su exitosa carrera como director técnico, llevando al equipo a títulos importantes.

Por su parte, 'El Pibe' Valderrama, una leyenda del mediocampo, tuvo un breve paso por Millonarios en 1984, antes de consagrarse como uno de los mejores jugadores en la historia del fútbol colombiano. Aunque su tiempo en el club fue corto, dejó una impresión duradera por su talento y visión de juego.