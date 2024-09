James Rodríguez, todo un tema en Rayo Vallecano: evasivas del técnico Iñigo Pérez

Íñigo Pérez, entrenador del Rayo Vallecano , no quiso desvelar el once que saldrá de inicio este miércoles frente al Girona en Liga y dijo que no sabe cuándo será titular el colombiano James Rodríguez porque se mueve en el "día a día por sensaciones".

James Rodríguez debutó con el Rayo hace dos jornadas frente a Osasuna. Disputó diez minutos en la segunda parte y dejó destellos de su calidad en un par de acciones. En la última jornada, frente al Atlético, volvió a ser suplente y saltó al césped en el minuto 72.

Contra el Girona, el técnico español no quiso desvelar sus planes con el colombiano.

"Es algo que no manejo ni yo mismo. No cojo un folio y hago alineaciones a semanas vista. Me muevo en el día a día. La sesión de hoy intento que salga bien, la dibujo y la hacemos. Entiendo esta pregunta, la respondo y la seguiré respondiendo con la máxima educación. No lo sé, pero aunque lo supiera no lo iba a decir. Me muevo en espacios cortos de tiempos, que es como debemos enfocarnos como club", concluyó Íñigo Pérez, al ser cuestionado sobre la titularidad del futbolista colombiano.

Y es que, parece ser que, luego de ser elegido como el mejor jugador de la Copa América, además de haber sido protagonista con la Selección Colombia en la más reciente doble jornada de las Eliminatorias Sudamericanas, el cucuteño todavía no convence a su entrenador en el cuadro rayista, que prefiere jugársela por otras opciones, en el onceno inicial.

También es verdad que James no ha tenido mucho peso ofensivo en el tiempo que ha tenido en campo, sin embargo, cada que ha agarrado la pelota, en los pocos minutos que ha tenido, como mínimo genera una opción clara de gol para el Rayo Vallecano. Tan así, que en su primer partido, frente a Osasuna, estuvo muy cerca de poner una asistencia.

¿Cuándo vuelve a jugar el Rayo Vallecano?

El cuadro madridista volverá a salir al ‘ruedo’ este miércoles 25 de septiembre, cuando enfrente al Girona, deYaser Asprilla y Jhon Solís, en el duelo correspondiente a la séptima jornada de la Liga de España.

Este encuentro está estipulado iniciar 12:00 p.m. (hora colombiana). Se espera que James Rodríguez sea, como mínimo, convocado para este encuentro aunque su titularidad todavía es ina incógnita, lo más probable es que el cucuteño sume algunos minutos así sea ingresando desde el banquillo de suplentes.