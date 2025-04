"Dedico el gol a mi hija, quien estuvo en UCI; agradezco a Atlético Nacional por su apoyo"

Billy Arce fue una de las sorpresas en la titular de Atlético Nacional para el partido de este miércoles 16 de abril, disputado en el estadio Atanasio Girardot. Sin embargo, respondió y dejó claro por qué el director técnico, Javier Gandolfi, lo eligió. En la victoria 4-1 sobre Boyacá Chicó, anotó uno de los goles y fue una de las figuras. Por eso, acudió a rueda de prensa y no ocultó su alegría.

Eso sí, no todo fue 'color de rosa'. En sus declaraciones, reveló una dura situación que vivió en el último tiempo y donde el conjunto 'verdolaga' jugó un rol importante, de la mano del entrenador, sus compañeros e institución en general. Además, reveló detalles de por qué celebró con Edwin Cardona, con un abrazo lleno de cariño y afecto.

¿Qué sensaciones tiene de su partido?

"Primero, le agradezco a Dios por el gol y la victoria. Les comento que la celebración fue dedicada a mi hija, pues se adelantó mucho en su nacimiento, fue todo muy complicado para mi esposa y mi hija, varias semanas internada en la UCI (Unidad de Cuidados Intensivos), en fin. Tuve el respaldo del cuerpo técnico, los médicos, la gente de Atlético Nacional y eso lo agradezco".

¿Por qué se dio esa celebración?

"El abrazo con Edwin Cardona fue porque, desde que llegué, me ha respaldado, apoyado, confiando en mí. Sabe la admiración que le tengo por todo lo que hace en el campo de juego y justo este miércoles, me dijo que si anotaba, fuera hasta donde estuviera y le diera un abrazo. Eso lo hice. Fue importante. Este es un grupo unido. Estoy contento y espero seguir con este rendimiento".

¿Cómo se prepara para lo que viene?

"Quiero continuar por esta línea para ayudar al equipo. Agradezco a la hinchada por el apoyo y solo espero que disfruten de la victoria. Era un partido complicado, contra un rival cerrado; por eso, se cometieron algunos errores, pero corregimos, aprendimos, encontramos espacios, nos mostramos tranquilos y mostramos lo que queríamos. Hay que seguir disfrutando de todo esto".

Billy Arce celebra su primer gol con Atlético Nacional, contra Boyacá Chicó, por la Liga BetPlay I-2025 Twitter de Atlético Nacional

¿Cuál es su balance del compromiso?

"Feliz porque varios pudimos anotar, en especial quienes no veníamos con tantos minutos, como Andrés Sarmiento y mi persona; además que Alfredo Morelos y Marino Hinestroza también dijeron presente. Contento en Nacional, por el apoyo de la hinchada, de los compañeros y eso me llena; de hecho, me cuesta a veces hablar la verdad por lo que he vivido y ha pasado aquí".

¿Se imaginaba un rendimiento como este?

"Uno siempre anhela tener un partido como el que tuve, donde pude anotar, asistir y aportar, ganar confianza, eso es fundamental. Viene una seguidilla de juegos donde tenemos que prepararnos y ayudar a los compañeros. El gol es importante porque me siento pleno y seguro para lo que viene. Quiero continuar por esta línea y demostrar mi potencial y nivel; para lo que vine".

¿Qué tanto influyó lo que vivió con su hija?

"Soy consciente de que tuve un buen partido comparado con los anteriores. Lo de mi hija no es excusa porque no se pueden mezclar las cosas, pero, al final, terminó afectando. Como lo dije antes, fue importante la confianza del cuerpo técnico, mis compañeros y demás. Era crucial tener un buen partido y me sentí así, más de la mano de los miles de hinchas que vinieron".