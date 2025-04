Javier Gandolfi tras la victoria de Nacional: "Teníamos que dormir en la cima"

Por la fecha 14 de la Liga BetPlay l-2025, Atlético Nacional sumó un gran triunfo en el Atanasio Girardot, en donde se impuso con autoridad 4-1 al Boyacá Chicó , que no pudo detener el poder ofensivo de los dirigidos por Javier Gandolfi, que sumaron tres puntos vitales en su aspiración por clasificar a los cuadrangulares.

Los goles de la victoria del 'rey de copas' fueron obra de Marino Hinestroza, Andrés Sarmiento, Billy Arce y Alfredo Morelos, mientras que por los 'ajedrezados' descontó Frank Lozano. Con este resultado, el verde paisa llegó a 23 puntos en el rentado local.

La tranquilidad de Javier Gandolfi luego de la victoria de Nacional

Javier Gandolfi, técnico de Nacional - Foto: Nacional Oficial

Durante la rueda de prensa posterior al triunfo contra Boyacá Chicó, el estratega argentino dejó sus sensaciones:

"Antes del partido, cuando tuve la oportunidad de hablar, decía que no importaba el rival, teníamos que dormir en la cima, por eso debíamos estar lucidos. En algunos pasajes del primer tiempo lo logramos, y tuvimos nuestro premio. En la parte complementaria, a medida que fuimos convirtiendo, se vio una superioridad importante (...) es el estilo que me gusta, que el equipo intente en varias fases del juego, a veces sale y otras no", fueron las primeras palabras de Javier Gandolfi.

En cuanto a gestionar las cargas por el calendario apretado: "Para el partido que viene voy a poner lo mejor (...) a partir de mañana ya comienzo a analizar al rival porque tenemos que ir adelantando (...) hoy era el partido más importante, teníamos que marcar la diferencia que hay entre un equipo y otro, por eso me voy tranquilo. Nos lo merecíamos, estuvimos seis días afuera con un resultado adverso, es complicado".

Y agregó: "Fue el partido con más nitidez después de analizar y que se llevó a cabo (...) son lo partidos que más nos cuestan, hay que estar más lucidos, tomar las mejores decisiones, pero en el segundo tiempo aparecieron esos espacios y con la jerarquía que tiene el equipo lo pudimos traducir en goles".

¿Cuándo vuelve a jugar Atlético Nacional?

Por la fecha 15 de la Liga BetPlay l-2025, Nacional se medirá con Deportivo Cali en condición de visitante. El encuentro está programado para el domingo 20 de abril, a partir de las 6:20 p. m. (hora colombiana) por trasmisión de la televisión cerrada. Por Copa Libertadores tendrá acción el jueves 24 de abril contra Bahia en condición de visitante, por la tercera jornada del grupo F.