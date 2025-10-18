🔴 Deportivo Cali vs. América, EN VIVO HOY; minuto a minuto del clásico caleño, por Liga

🎇 La Mecha ya ilumina el corregimiento de Palmaseca. 👹 pic.twitter.com/Ts9sT9m0ic— América de Cali (@AmericadeCali) October 19, 2025
- 08:06 p. m. - ¡El DIABLO llegó a Palmaseca!
- 07:34 p. m. - ¡Camerino LISTO!
El camerino está listo ✅— Deportivo Cali (@AsoDeporCali) October 18, 2025
¿Ya están en 'Palmafiesta'? 🏟️💚🤍#VamosCali pic.twitter.com/dpEXQN2SP7
- 07:33 p. m. - ¡Así alineará el América de Cali!
📋 Nuestro once titular para disputar el #ClásicoVallecaucano en Palmaseca. 🔥#CALxAMÉ#LigaBetPlay pic.twitter.com/0kRVl8S5ND— América de Cali (@AmericadeCali) October 19, 2025
- 07:32 p. m. - ¡Así formará el Cali!
El 'profe' Alberto Gamero definió el once titular del Deportivo Cali para enfrentar al América, en el clásico 📋#VamosCali 💚🤍 pic.twitter.com/E8SYgLoGol— Deportivo Cali (@AsoDeporCali) October 19, 2025
- 07:31 p. m. - ¡La casa ya está más que lista!
Ya estamos en nuestra casa 🏟️💚🤍— Deportivo Cali (@AsoDeporCali) October 18, 2025
Una frase que solo nosotros podemos decir 😉#VamosCali pic.twitter.com/H2Dvo2VnG5
- 07:30 p. m. - ¡Bienvenidos 👋🏻👋🏻!
Sean todos bienvenidos al minuto a minuto del duelo entre Deportivo Cali y América, correspondiente a la jornada número 16, de la Liga BetPlay.
