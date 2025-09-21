🔴Deportivo Cali vs. Santa Fe, EN VIVO: minuto a minuto de la gran final de la Liga femenina BetPlay

🗣️ ¡Ómar Ramírez!

"Es algo personal y lo tenemos entre ceja y ceja porque se quiere ser el equipo con más títulos de la Liga Femenina. Aprendimos que el camino es trabajar en equipo, creer en las compañeras, levantar juntos y la fe que mueve este club. Pensé que con Santa Fe lo había vivido todo, pero cada día me deja una enseñanza más para la vida", dijo el DT de Santa Fe femenino.