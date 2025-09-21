🔴Deportivo Cali vs. Santa Fe, EN VIVO: minuto a minuto de la gran final de la Liga femenina BetPlay

📋💚 Ellas son las convocadas para disputar la gran final. Con su talento, entrega y corazón, están listas para dejarlo todo en la cancha. ⚽🔥— Deportivo Cali Femenino (@CaliFemenino) September 21, 2025
¡Vamos Cali Femenino, la gloria nos espera! 🏆✨ pic.twitter.com/6COLc1Zcrm
- 03:48 p. m.🟢 ¡Las convocadas en las azucareras!🟢
- 03:47 p. m.🦁 ¡Las convocadas en las 'leonas'! 🦁
Este es el listado de viajeras para la Final Vuelta de la Liga Femenina BetPlay.— Santa Fe Femenino (@LeonasSantaFe) September 20, 2025
𝙐𝙣𝙞𝙙𝙖𝙨 𝙚𝙨 𝙡𝙖 𝙛𝙤𝙧𝙢𝙖 🇮🇩#VamosSantaFe 🦁 pic.twitter.com/M4zXFT7dfc
- 03:46 p. m.🟢🦁 ¡Final competitiva!🟢🦁
👊🏻Las 'leonas' buscarán su cuarto título, mientras que las 'azucareras' esperan levantar su tercer trofeo de campeonas.
- 03:45 p. m.🗣️ ¡Ómar Ramírez!
"Es algo personal y lo tenemos entre ceja y ceja porque se quiere ser el equipo con más títulos de la Liga Femenina. Aprendimos que el camino es trabajar en equipo, creer en las compañeras, levantar juntos y la fe que mueve este club. Pensé que con Santa Fe lo había vivido todo, pero cada día me deja una enseñanza más para la vida", dijo el DT de Santa Fe femenino.
- 03:39 p. m. - 🗣️¡Opiniones!¡Jhon Alber Ortiz!🗣️
"Me imagino un Santa Fe igual, esperando atrás, jugando más a la contra. Por ahí de pronto con (la volante rival) Camila Reyes, que es la que intenta conectar muy bien y lo hace muy bien en el juego. Bueno, nosotros tenemos que estar prevenidos y precavidos ante eso", esas fueron las palabras del director técnico de las 'azucareras'.
- 03:32 p. m.⚽¿Cómo va la serie de la gran final?⚽
Las 'leonas' ganaron 1-0 en El Campín con anotación de Luisa Valbuena, resultado que las permite parcialmente estar levantando el título.
- 03:26 p. m.🤔⌚¿A qué hora es el partido?🤔⌚
A las 5:00 de la tarde, de este domingo 21 de septiembre, rodará el balón en el estadio de Palmaseca.
- 03:24 p. m. - 👋🏻¡Bienvenidos! 👋🏻👊🏻¡Se viene la final!👊🏻
👋🏻Buenas tardes, sean bienvenidos al minuto a minuto de la gran final de la Liga femenina BetPlay 2025 entre Deportivo Cali y Santa Fe. 👋🏻
