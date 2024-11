Desde Medellín piden sanción administrativa y judicial para Efraín Juárez, DT de Nacional

No paran las repercusiones luego de la vuelta de las semifinales de la Copa Betplay 2024 entre Medellín y Nacional, que terminó en caos total en el Atanasio Girardot. Sobre todo, tras los gestos de los fue protagonista el director técnico de los 'verdolagas', Efraín Juárez, quien celebró el paso a la final de su equipo provocando a la hinchada del 'poderoso'.

Por más que el timonel mexicano dio sus razones en rueda de prensa, la polémica continúa por su accionar; hasta las autoridades le pusieron un comparendo en medio de su intervención con la prensa. El más reciente en hablar sobre el comportamiento de Efraín Juárez fue el presidente del Medellín, Juan Camilo Restrepo, quien no se guardó nada y pidió sanciones severas.

¿Qué dijo el dirigente del DIM sobre Efraín Juárez y sus provocaciones tras el clásico paisa por Copa Betplay?

"Tres cosas, a la gente primero gracias por el apoyo desde siempre y por el comportamiento que tuvieron. En segundo lugar, desde el punto de vista del orden público, porque el fútbol pasa a otro plano; es un irresponsable el señor Juárez no solamente con el fútbol, sino con el orden público de la ciudad y bien merecido sería que tuviera su sanción administrativa y judicial porque cuando uno ejerce liderazgo tiene que tener responsabilidad y lo que ese señor hizo hoy (domingo) en el estadio Atanasio Girardot va en contravía de los valores de los paisas, va en contravía de lo que es la cultura fútbol; ese señor no merece dirigir fútbol en esa ciudad", pronunció Juan Camilo Restrepo en charla con el periodista, Cristian Camilo Ortiz.

Efraín Juárez, entrenador de Atlético Nacional. Colprensa.

Por su parte, el entrenador del Medellín, Alejandro Restrepo, lamentó la actitud de su colega en el clásico paisa.

"La sociedad le enseñó al individuo, cosas como las que pasaron ahí no le ayudan a la sociedad. Hemos vivido como fiesta los últimos tres clásicos, pero lo que pasó al final no puede suceder. Felicito a la gente porque se comportó bien, pero creo que lo del entrenador no fue correcto. Hablar del partido sobra, porque pudo haber pasado algo grave", precisó Restrepo tras el juego en el Atanasio.

Nacional avanzó a la gran final de la Copa Betplay 2024 pese a caer 1-0 en el compromiso del domingo anterior, ya que en el marcador global los dirigidos por Efraín Juárez ganaron 2-1 y ahora lucharán por el título del certamen con el América de Cali