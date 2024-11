¿Dónde jugarán Nacional y Pasto por la fecha 5? Ya hay reemplazo para el Atanasio Girardot

La Liga BetPlay II-2024 no se detiene y los cuadrangulares están llegando a su recta final. De hecho, ya falta poco para que se conozca los dos equipos que lucharán por el anhelado título del segundo semestre. En el grupo A, quienes están mejor posicionados y son los favoritos a clasificar a la instancia definitiva son Atlético Nacional y Millonarios .

Sin embargo, el cuadro 'verdolaga' tiene un inconveniente. Para la fecha 5, programada para el jueves 5 de diciembre, no tenía estadio, ya que el Atanasio Girardot estará ocupado por la gira de conciertos del Ferxxo, que inició en Bogotá y dará el salto a Medellín. Así las cosas, desde la institución antioqueña empezaron una serie de solicitudes para buscar 'casa'.

En algún momento, se habló de Pereira, en el estadio Hernán Ramírez Villegas. No obstante, la alcaldía de dicha ciudad no aceptó y mostró su negativa, argumentando que no tenían la capacidad para brindar las garantías necesarias para esta clase de eventos. Razón por la que Atlético Nacional tuvo que seguir 'tocando puertas' y mirando a dónde iba a jugar.

No había claridad del tema, hasta que Dimayor se pronunció. A través de sus redes sociales y página web oficial, emitió un comunicado en el que reveló la programación de la quinta jornada de los cuadrangulares de la Liga BetPlay II-2024. Allí, se ve que el 'verdolaga' recibirá a Deportivo Pasto en el estadio Metropolitano de Itagüi, desde las 6:30 p.m. (Hora Colombia).

¡No te pierdas la 𝐅𝐞𝐜𝐡𝐚 𝟱 de los 𝐂𝐮𝐚𝐝𝐫𝐚𝐧𝐠𝐮𝐥𝐚𝐫𝐞𝐬 𝐒𝐞𝐦𝐢𝐟𝐢𝐧𝐚𝐥𝐞𝐬 de la #LigaBetPlayDIMAYOR II-2024! ⚽💥#LaPasiónDeMillones pic.twitter.com/r5Sac50mm9 — DIMAYOR (@Dimayor) November 30, 2024

Programación de la fecha 5 de los cuadrangulares de la Liga BetPlay II-2024

Grupo A

Atlético Nacional vs. Deportivo Pasto

Día: jueves 5 de diciembre.

Hora: 6:30 p.m.

Estadio: Metropolitano de Itagüi.

Transmisión: televisión cerrada.

Millonarios vs. Independiente Santa Fe

Día: jueves 5 de diciembre.

Hora: 8:30 p.m.

Estadio: Nemesio Camacho El Campín.

Transmisión: televisión cerrada.

Acción de juego entre Atlético Nacional y Deportivo Pasto, en la Liga BetPlay II-2024 Archivo de Colprensa

