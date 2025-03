Dura determinación en contra de Lionel Messi en la MLS; lo dejaron indefenso, a la deriva

De Lionel Messi se habla todo el tiempo en diferentes latitudes del mundo. En las últimas horas el argentino no fue noticia por alguno de sus goles, gambetas y buenas presentaciones con Inter Miami. Lo que pasa ahora es extrafutbolístico, pero puede afectar al nacido en Rosario.

Tal y como lo reseñó este lunes la prensa internacional, se conoció que el guardaespaldas del número '10' de la Selección de Argentina y del equipo estadounidense no podrá estar al lado de la cancha, como lo venía haciendo durante el último tiempo.

"Messi y su guardaespaldas: situación límite. Un cambio fuerte que repercute en la relación del 10 con Yassine Cheuko", tituló 'El Gráfico' con respecto a dicho tema.

Ni en la MLS, ni en la Concachampions podrá estar Cheuko pendiente de los aficionados que suelen saltar desde las tribunas para tocar y estar cerca de la estrella sudamericana, algo que se ha visto en varias oportunidades.

El calvo y fortachón personaje que se hace notar en cada aparición de Messi opinó al respecto. "Ya no me permiten estar en el campo. Yo estuve en Europa trabajando 7 años para la Ligue One y la Champions League y solamente 6 personas burlaron la seguridad. Llegué a Estados Unidos y en 20 meses se han metido 16 personas. Existe un enorme problema aquí, pero no soy yo. Déjenme ayudar a Leo", expresó Chauko.

Además de eso añadió que "amo a la MLS y a la CONCACAF, pero tenemos que trabajar juntos. Me encanta ayudar, yo no soy mejor que nadie, pero tengo mi experiencia de Europa. Pero está bien, entiendo la decisión".

Por ahora ni Lionel Messi, ni directivos de Inter Miami se han pronunciado con respecto a la noticia de última hora. Desde ya comienza a existir inquietud por la seguridad del argentino, en las diferentes plazas en las que se presente en los meses venideros.

¿Cuándo vuelve a jugar Lionel Messi con Inter Miami?

Lionel Messi y sus compañeros de Inter Miami volverán a saltar a la cancha este 2 de abril, para enfrentar a Los Ángeles FC. Será a las 10:30 de la noche, hora de nuestro país.