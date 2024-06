Eduardo Méndez está convencido de una remontada en la gran final: "Es un marcador accesible"

En charla con Noticias Caracol, Eduardo Méndez, presidente de Santa Fe, adelantó lo que será el gran operativo logístico y de seguridad que tendrá el estadio El Campín para la gran final de la Liga BetPlay contra Atlético Bucaramanga.

En primera instancia, el mandatario aseguró que, luego de hablar con el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán "concluimos que el ingreso de las 1.000 personas que llegan de Bucaramanga, finalmente, podrán llegar y ya se le está dando el itinerario y todo donde se venden las boletas y en este momento se está determinando a qué hora deben de llegar. La tribuna que se les ha otorgado es la parte noroccidental, cuyo valor es de 360.000 pesos, cada boleta", declaró.

Por otro lado, dio explicaciones respecto al valor de la boletería visitante. "Se hizo la valoración de lo que se puede vender, porque tenemos que guardar unos espacios para separar los de la tribuna visitante de nuestra hinchada y al hacer la sumatoria, se determinó que el valor para ellos es de 360.000 pesos. Los hinchas de Santa Fe pagan 265.000 pesos".

Finalmente, dio su análisis de la gran final contra los 'búcaros'. "Como toda final, es muy difícil. Es un equipo que en este momento está jugando muy bien (Atlético Bucaramanga). Pero nosotros, hablando con nuestros jugadores, están muy preparados y creen que es un marcador accesible y que lo pueden remontar. Entonces nuestra afición tiene que estar tranquila. Saben que cuenta con un grupo de profesionales y van a querer darnos esa satisfacción de un nuevo título", terminó por señalar Méndez.

Más declaraciones de Eduardo Méndez, presidente de Santa Fe

¿Traerá refuerzos pierda o gane la final?

"En una hora me reuniré con Pablo Peirano, nuestro técnico, y vamos a estar analizando todos los aspectos de esta temporada. Esperamos terminado una vez el partido del día sábado, el domingo, confirmar si se requieren refuerzos o no. Pero ya estamos en eso. Todo es posible en el fútbol, el fútbol es dinámico y hoy pueda que se diga que no, mañana que sí. Sería un mentiroso en hacer una afirmación en este momento".

¿Qué espera para la gran final?

"Que triunfe el fútbol y ojalá sea por el lado de Bogotá para poder celebrar y que todos los bogotanos podamos celebrar, así como lo manifestó el alcalde, que todo sea en paz, una buena dinámica, una buena motivación y que gane el mejor. Ojalá ese mejor sea Independiente Santa Fe".