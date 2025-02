Edwin Cardona, explosivo: no le gustó una pregunta y encaró a periodista en Bogotá

Atlético Nacional visitó, el pasado miércoles, El Campín y sacó un empate 2-2 frente a Santa Fe. Uno de los hombres que anotó en la visita fue el mediocampista Edwin Cardona, quien convirtió una pena máxima, para empatar parcialmente el juego 1 a 1.

En el gramado del ‘Coloso de la 57’, ‘cardenales’ y ‘verdolaga’ dieron un gran espectáculo para el público con emociones de lado y lado. El ‘10’ de los verdes estuvo los 90 minutos en el campo y según el portal de estadísticas ‘Sofascore’, fue el jugador más destacado del partido.

Sin embargo, en la zona mixta, Cardona tuvo un cruce con un periodista que le preguntó: “Usted qué le diría a las personas que dicen que usted ya está retirado”. Con evidente molestia, el creativo respondió de forma tajante.

“¿Qué quiere que le responda? No sé usted qué quiere que le responda. ¿Tú lo estás diciendo o quién lo ha dicho?… ¿Quién? Fuimos campeones tres veces en menos de 53 días. Hicimos un gran semestre y ahora en 180 minutos las estadísticas no mienten. No es porque sea soberbio y agrandado”, fueron las palabras que pronunció el antioqueño.

“No es porque sea soberbio, que sea agrandado. Cada quien tiene su opinión, yo tengo la mía y respeto cada opinión que la gente tenga”, continuó sobre este tema y al final se marchó sin responder más preguntas.

Santa Fe vs. Nacional. COLPRENSA.

Eso sí, minutos antes también se refirió al ambiente hostil que había en El Campín y al trato que recibió por parte de la hinchada del ‘león’: “No quería que me aplaudieran pero tampoco que me chiflaran, no sé por qué me chiflaron y eso fue lo que me dio rabia. A veces los rivales se molestan porque uno los provoca pero no sé por qué me tiran monedas, por qué me escupen. Yo acá no vine a pelear, vine a jugar fútbol y defender mi camiseta”.

Además, se refirió a su paso por el conjunto capitalino: “La gente sabe que cuando vine acá a jugar con Santa Fe sabían que yo era hincha de Nacional y siempre lo voy a ser, pero siempre con responsabilidad. Donde he ido, siempre he hecho las cosas bien”.

"La verdad a uno le molesta mucho, porque yo con ellos nunca me metí y me comenzaron a chiflar y tirar monedas. No entiendo por qué", terminó Cardona, que ahora piensa en el partido que tendrá Nacional frente a Tolima, el próximo domingo 16 de febrero, en el Atanasio Girardot.

Acá el video con lo sucedido: