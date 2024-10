Efraín Juárez: "Veo a un Nacional, a un equipo que cada vez disfruta jugar al fútbol"

Efraín Juárez, director técnico de Nacional , compareció en rueda de prensaluego de la victoria 2-1 sobre Envigado , en el Atanasio Girardot, en el marco de la fecha 14 de la Liga Betplay II-2024. El mexicano dio sus conceptos de lo que fue el compromiso del lunes.

"Me parece que en el primer tiempo, el equipo hizo todo lo que se trabajó, jugó muy bien al fútbol. Creo que es de los partidos que mejor se ha jugado al fútbol, la verdad. En el segundo tiempo, más allá de bajar, ellos (Envigado) en ese ímpetu por ir el partido, y nosotros, por buscar el partido dejamos espacios; esa es la realidad. En términos generales, hay que hacer una evaluación, estamos creciendo. Me voy tranquilo, el resultado no es abultado, pero en funcionamiento es lo que queremos, hay que ser más contundentes en el último pase y en el último tercio. Hay que trabajar en ese aspecto", sostuvo.

A renglón seguido, Juárez complementó que "me voy tranquilo porque veo a un Nacional, a un equipo y un grupo que cada vez más disfruta jugar al fútbol y eso para mí es de las prioridades, de las primeras cosas que tengo en mi cabeza como entrenador, que entren al campo y disfruten y se demostró".

Nacional vs. Envigado en acción de juego por la Liga Betplay II-2024. Foto: Colprensa

Otras declaraciones de Efraín Juárez:

- Los aspectos a mejorar

"En ese ímpetu de ir por el arco rival, de ser arriesgados, vas a correr riesgos. Me parece que estamos corriendo riesgos, a lo mejor demás. Claro que hay que mejorar y no solo en el aspecto defensivo, en todo el conjunto. Hay que seguir mejorando, las formas son importantes, y me parece que hicimos un partido muy correcto pero hay que tener más consistencia en los 90 minutos, no es fácil pero es lo que pretendemos, ojalá lo logremos".

- La pelota quieta

"Hay que seguir trabajando, hay que encontrar la mejor manera para defender, y en el otro aspecto es cómo hacemos también daño. Tenemos que hacer más daño con la calidad de cobradores, hay que mejorar en todos los aspectos y la pelota parada es uno de ellos".

- El partido que viene contra Jaguares

"En idea de juego, no tiene nada que ver si vamos de visita o estamos de local. Lo vuelvo a repetir, Roma no se construyó en un día. Vamos paso a paso y ojalá lleguemos en condiciones óptimas la partido del sábado".

