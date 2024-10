Andrés Orozco, DT de Envigado: "No decimos que los árbitros nos regalen, pero no nos quiten"

Envigado perdió 2-1 en la noche de este lunes contra Nacional en partido de la fecha 14 de la Liga Betplay II-2024. Al 'naranja' le anularon un gol por fuera de lugar que fue convertido por Luis Ángel Díaz, anotación en la que hubo protestas por parte de los dirigidos por Andrés Orozco. Incluso el DT se fue amonestado.

Precisamente, el técnico del Envigado se refirió a esta jugada anulada y a varias decisiones arbitrales que se vieron en el estadio Atanasio Girardot. Orozco dejó fuertes declaraciones en rueda de prensa.

"Que pena que diga lo primero de último porque no es una molestia de hoy, es una molestia de hace mucho tiempo con el equipo. Con Jaguares nos hacen dos goles infames con dudas, vamos a Bucaramanga por ahí una acción muy dudosa para un penal nuestro, hay muchas dudas; voy a Pasto y un penal clarísimo, cuando quieran revisan las imágenes, mucha duda. Y hoy (lunes) desafortunadamente, en ese momento de juego donde intentábamos, hay un gol muy clarísimo", sostuvo de entrada.

Pero ahí no paró todo, debido a que continuó diciendo que "ya son cuatro juegos y obviamente que el ser humano hasta cierto punto llega, porque estamos representando a un equipo que le ha entregado muchas cosas al país y pareciera que nos olvidáramos de eso, y por eso no estoy diciendo que tenemos que ganar, no, o que nos tengan que regalar, no; pero que no nos quiten, porque no puede aparecer una imagen 15 minutos después, porque las fotos, las imágenes; los mismos colegas del fútbol, de Nacional, te dicen lo que pasan. Más que molestia, la tristeza que tenemos nosotros que hacemos parte de esta familia. Hay que revisar, ahí es dónde genera la duda, por qué siempre con Envigado por lo que ha venido pasando hace varias fechas", expresó Orozco sobre los errores arbitrales en contra los 'naranjas'.

Jugadores de Envigado en el partido frente a Nacional, por la Liga Betplay II-2024. @EnvigadoFC

Y por último, Andrés Orozco sostuvo que "no solamente fue la acción de 'Lucho' también hubo una mano de Tesillo que revísela, no esperemos qué dicen para poder revisarlas, pero créame que esos muchachos están dolidos, y cuando a uno le duelen las cosas, se hace más fuerte ante las adversidades".

Aquí la jugada de gol anulada a Envigado contra Nacional:

🧐 Estas fueron las líneas de Luis Picón y Elkin Echavarría en el gol anulado a Envigado que desde el banco "Naranja" reclamaron como legal. El jugador que anotaba el gol es el que está en el piso de rodillas, le miden su pie de atrás, se supone #LigaBetPlay pic.twitter.com/WjxVkhkmdc — EL VAR CENTRAL (Andrés) (@ElVarCentral) October 15, 2024