Efraín Juárez: "Recibí críticas de los hinchas de Nacional, algo normal si nombran a DT de 36 años"

Efraín Juárez ya exDT de Atlético Nacional fue una de las figuras de nuestro balompié que hizo presencia este lunes 20 de enero en la gala de Acolfutpro, en la ciudad de Bogotá, y que premia a los mejores del 2024, en rama masculina y femenina.

El timonel mexicano tuvo hace pocos minutos una charla exclusiva con Gol Caracol y tocó algunos temas relacionados con Atlético Nacional. Juárez aseguró que solo se queda con las cosas positivas tras su corto, pero exitoso proceso en los 'verdolagas' que culminó con los títulos de Liga Betplay II-2024 y la Copa Betplay.

Juárez se mostró complacido al asistir a la gala y ser distinguido en una de las categorías.

Hace unos meses llegó a Colombia, ¿pensó estar en estos premios como bicampeón de Colombia, en un equipo que es considerado el más grande del país?

"La realidad es difícil soñar con estas cosas porque uno viene con la ilusión y con la humildad de trabajar, obviamente con los sueños y objetivos y hacer grandes cosas. Nunca se me pasó por la cabeza poder de estar aquí, tratando de recibir un premio como mejor entrenador, que a la postre no es mío es meramente de los jugadores, que hacen que el trabajo de nosotros los entrenadores, lo hagan más fácil o más difícil. Es meramente el premio a ellos (jugadores) a todo el esfuerzo que han hecho, de poner la idea que tenemos en la cabeza en el terreno de juego".

Efraín Juárez con Atlético Nacional.

¿Qué siente como mexicano haber venido a Colombia y haber tenido éxito? ¿Siempre quiere dejar a su país en lo más alto?

"Es una de las cosas que siempre he tratado de hacer, he tenido la fortuna de jugar fuera mucho tiempo del tiempo, sé lo duro y difícil que es estar fuera de tú país y lejos de tú familia, y los objetivos siempre han sido poner el nombre de México en lo más alto. A veces se puede, porque es así, a veces no; porque en estas aventuras que he tenido a veces no te salen las cosas y te quedas con una tristeza de no poder representar dignamente a tu país".

¿Cuál es ese análisis que hace de su paso Atlético Nacional?

"Solo positivas, un crecimiento personal y profesional que me ha llevado y me ha ayudado a estar donde estoy, y las negativas, me las guardó para mí, evaluarlas y tratar de mejorar. Y que esto sirva de aprendizaje para el futuro".

Varios jugadores de Nacional salieron a respaldarlo tras su marcha, terminaron siendo amigos...

"Es que formamos eso, una familia, que a la postre conseguimos los objetivos que eran la Copa y la Liga y creo que eso queda marcado. Me parece a mí que los resultados siempre son importantes porque es parte del trabajo, pero lo mejor es el cariño y el sentimiento que te expresan los jugadores. En el momento que me despedí hubo muchas palabras de aliento, de que lo pensara bien, y ese es el mayor trabajo que uno puede tener o el premio al trabajo".

El mensaje a la hinchada de Nacional que al principio lo criticó....

"Agradecimiento puro y duro, no tengo nada más que decir a la afición. una afición sí que recibí críticas, normal, yo también si fuera hincha de Nacional y traen a un entrenador de 36 años y sin ningún tipo de experiencia como primero, porque eso hay que recalcar; seis años de experiencia en el más alto nivel en Europa, aprendiendo en equipos importantes. Todo en la vida no es causalidad, entendiendo eso, lo comprendo porque me hubiera pasado lo mismo, pero creo que se dieron cuenta que siempre fuimos honestos, humildes, venimos aquí a trabajar, a aportar y dejar lo mejor para el Nacional, que a la postre los dos títulos, ni les debo nada a Atlético Nacional y ellos, absolutamente nada tampoco".