"Inconsistencias" privaron a Millonarios de fichar a una joya del fútbol colombiano

Nicolás Rodríguez, la 'joya' de Fortaleza hasta hace unos días, fue presentado como nuevo jugador del Orlando City . En el club de la MLS tendrá como compañero a Luis Fernando Muriel, a quien según el propio extremo derecho, lo admiraba y veía desde niño. El deportista de 20 años también fue pretendido por Millonarios , del que estuvo a una firma de vestirse de 'embajador'.

El oriundo de San José del Guaviare fue uno de los invitados este lunes en 'Blog Deportivo', de Blu Radio', y a la mesa de periodistas liderada por Javier Hernández Bonnet, contó que "todavía estoy en Bogotá esperando los papeles de visa para poder arrancar. Solo falta que me llamen para la cita y poder entregar el pasaporte para que me den la visa".

Rodríguez Calderón contó en el mencionado programa radial qué fue lo que pasó con Millonarios y el por qué no terminó en el elenco azul de la capital del país.

Nicolás Rodríguez, nuevo jugador del Orlando City de la MLS. Foto oficial del Orlando City

"Estuvo a nada de poner la firma, pero hubo inconsistencias, por cosas de la vida no se dio. Ya había un acuerdo entre clubes y de un momento a otro, por cosas de la vida se cayó la negociación", precisó el promisorio futbolista.

Publicidad

No quiso ahondar más en el tema, solo remarcó que hubo "inconsistencias".

Rodríguez complementó sobre el tema que lo relacionó con los 'embajadores' y así aseguró que "las causas por las que no firmó es mejor tenerlas guardadas, para no cerrar una puerta a futuro".

Publicidad

¿Qué otras declaraciones dejó Nicolás Rodríguez?

- Se encontrará con Muriel en el Orlando City, ¿ya habló con él?

"No, todavía no he tenido la oportunidad estoy esperando llegar para conversar con ellos".

- Y con el 'profe', Óscar Pareja...

Publicidad

"Sí, ya tuvo la oportunidad de hablar con él; él fue el que me dio ese impulso para llegar allá".

- Su sensación de llegar a la MLS...

Publicidad

"Contento de poder ir a cumplir un sueño de niño, poder ir a jugar con jugadores que vi cuando era pequeño, de ver a jugadores como Muriel que vi desde niño, que lo admiro; enfrentar a Messi y a grandes figuras; es un sueño hecho realidad. Creo que todo eso le va dejando el pasar del tiempo, el yo querer ir al exterior y vivir esa experiencia fue lo que impulsó a tomar esa decisión".

- ¿Cómo quedó la relación con Fortaleza?

"Bien, freo que es fortaleza es mi casa donde me terminaron de formar como jugador y como persona; es un club que amo, que me dio la oportunidad de mostrarme ser jugador profesional, y las puertas quedaron abiertas".

- Ve la MLS como una plataforma para llegar a Europa...

Publicidad

"Sí señor, cuando tomo la decisión pensamos en la misma, la MLS ha crecido muchísimo, puede ser un trampolín para llegar a Europa".