El golpe más famoso en un Colombia vs. Paraguay; Faustino Asprilla y Chilavert, 'chicos malos'

La Selección Colombia y Paraguay volverán a verse las caras por la fecha 13 de las Eliminatorias Sudamericanas para la Copa del Mundo de 2026. El encuentro está programado para el martes 25 de marzo en el Metropolitano de Barranquilla, en donde rodará la pelota a partir de las 7:00 p. m. (hora colombiana).

Los duelos entre 'cafeteros' y 'guaraníes' siempre se han destacado por ser parejos. No obstante, hay uno que aún permanece en la memoria de muchos en el que fueron protagonistas a José Luis Chilavert y Faustino Asprilla.

El día que Chilavert golpeó a Asprilla

José Luis Chilavert, exguardameta de Vélez Sarsfield AFP

El 2 de abril de 1997, la Selección Colombia visitó en el Defensores del Chaco, de Asunción, al combinado paraguayo, encuentro válido por las clasificatorias para la Copa del Mundo de Francia 98.

Paraguay era conducido en ese entonces por el brasileño Paulo César Carpegiani, mientras que en Colombia estaba al frente Hernán Darío 'Bolillo' Gómez.

A los 6 de juego, Carlos Gamarra abrió el marcador para los locales. No obstante, en la parte complementaría José Luis Chilavert y Faustino Asprilla tuvieron un encontrón dentro del área que derivó en la expulsión de ambos futbolistas por parte del juez brasileño Wilson Mendonça, que tras la agresión del golero al delantero sancionó penalti a favor de Colombia.

Las cosas no quedaron allí, ya que Chilavert fue hasta el banco de suplentes de Colombia en donde se encontraba el 'Tino' Asprilla al que le pegó un puño en el rostro, lo que generó la reacción de Víctor Hugo Aristizábal, que le mandó una plancha al guardameta, lo que obligó a la intervención de la Policía para calmar los ánimos.

El golpe que Chilavert le propinó a Asprilla en un Paraguay vs. Colombia por Eliminatorias. AFP.

Después de los altercados, Colombia llegó al empate por intermedio de Mauricio Serna, pero Paraguay se quedó con el triunfo gracias a Derlis Soto, que anotó el 2-1 sobre los 82 minutos.

La dura confesión de Faustino Asprilla

Años después, el exdelantero del Newcastle, confesó en un documental sobre su vida transmitido por 'Telepacífico', que un narcotraficante se ofreció para asesinar a la leyenda paraguaya.

"Me entró una llamada al hotel y me dice: soy Julio Fierro, podes llegar a mi hotel. Yo ese día llegué y estaba como con diez personas, borrachos, andaban con puras hembras paraguayas", comentó exjugador de Atlético Nacional.

Y agregó: "Es que necesitamos que usted dé una autorización, estos dos manes (hombres) se van a quedar aquí en Asunción, que quieren ir a matar a ese gordo Chilavert".

A la propuesta de Fierro, el tulueño comentó que se negó rotundamente: "Yo le dije: ¿cómo así?, ¿Pero ustedes están locos o qué?, van a acabar con el fútbol colombiano, eso no puede ser no, no, no. En el fútbol lo que pasó en la cancha se queda en la cancha. Ya Chilavert me metió el puño, tuvimos el alegato, nos expulsaron y ya eso terminó".

En 2004, los dos exjugadores limaron las asperezas durante el partido de despedida de Carlos 'el Pibe' Valderrama, que se disputó en el Metropolitano de Barranquilla.