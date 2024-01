El pisotón de José Enamorado a David Macalister Silva que encendió la mecha en Millonarios vs Junior

Como suele suceder, en los partidos definitivos siempre hay polémicas. Por eso, este miércoles 24 de enero, en el estadio El Campín, donde se disputó el encuentro de vuelta de la Superliga entre Millonarios y Junior de Barranquilla, no fue la excepción. Bastaron 18 minutos para que se presentara la primera y, de inmediato, las reacciones no tardaron en aparecer en las redes sociales.

Los protagonistas de la situación fueron José Enamorado y David Macalister Silva. Todo ocurrió en la mitad de la cancha, zona en la que el volante del 'embajador' tenía la pelota. En ese momento, el jugador del 'tiburón', en su afán de quitarle el balón a su rival, pisó fuerte y en zona sensible al capitán del cuadro capitalino, quien cayó al suelo y se retorció de dolor, algo no habitual en él.

La jugada continuó, ya que Wilmar Roldán dio la ley de la ventaja. Sin embargo, una vez culminó la acción y el esférico salió del terreno de juego, el árbitro tomó los correctivos. Sin pensarlo, sacó la tarjeta amarilla y amonestó a José Enamorado , mientras que 'Maca' se quejaba y los demás jugadores de Millonarios reclamaban. Razón por la que el VAR apareció, entró en acción y llamó.

El juez central acudió al pedido y fue hasta el monitor a revisar lo acontecido. En la imagen era evidente el pisotón de José Enamorado sobre el tobillo de David Macalister Silva y, en ese momento, ya era más entendible el porqué de la reacción del mediocampista del 'embajador'. Wilmar Roldán la revisó una y otra vez, en cámara lenta y en velocidad normal, hasta que tomó una decisión.

Emanuel Olivera y David Macalister Silva, en Millonarios vs. Junior de Barranquilla Archivo de Colprensa

Para el juez central no daba para expulsión, se mantuvo en la amarilla y el futbolista del Junior de Barranquilla pudo continuar en cancha. Eso sí, para muchos no fue acertado y en redes sociales se hicieron sentir, mostrando su enojo e inconformismo. Ahora, no fueron los únicos. Cuentas especializadas en la materia dieron su opinión y fueron claros al decir que el árbitro había fallado.

❌ A partir del minuto 18 juega gratis José Enamorado. Wilmar Roldán le mostró amarilla al atacante de Junior por esta entrada con taches sobre Macalister Silva. El VAR lo llamó acertadamente y el antioqueño se mantuvo en su amarilla. Para mí, ROJA CLARÍSIMA! #SuperligaBetPlay pic.twitter.com/mnxmrKcmqC — El VAR Central (Andrés) (@ElVarCentral) January 25, 2024

Uno de los que habló fue 'El VAR Central'. "A partir del minuto 18 juega gratis José Enamorado. Wilmar Roldán le mostró amarilla al atacante de Junior por esta entrada con taches sobre Macalister Silva. El VAR lo llamó acertadamente y el antioqueño se mantuvo en su amarilla. Para mí, ROJA CLARÍSIMA!", fue el mensaje que publicó en su cuenta oficial de 'X' (anteriormente, Twitter).