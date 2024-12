"El sistema de ascenso en Colombia lo debemos cambiar; es absurdo y desgastante"

Este 16 de diciembre de 2024, en su cumpleaños número 72,Jorge Luis Pinto charló en exclusiva para ‘Blog Deportivo’, de ‘Blu Radio’, analizando lo que fue el ascenso a primera división con el Unión Magdalena , además de criticar el sistema del Torneo BetPlay.

“Lo que más me gustó de este título en la B fue la alegría de la gente en Santa Marta, el acompañamiento que nos hicieron en los últimos partidos. Sentí que había ansias de éxito, sentía que habían sido golpeados, sentía que el Unión Magdalena no puede estar lejos de la primera división y eso me alegro muchísimo”, indicó de entrada el estratega del cuadro ‘ciclón’.

Sumado a eso, Pinto afirmó que el formato en el Torneo debe cambiar por el bien del balompié en nuestro país: “Esto hay que cambiarlo, hay que sugerirle respetuosamente a la Dimayor; esto es absurdo. En un mes jugamos cuatro partidos contra el mismo equipo y ambos peleando el título, yo no entiendo. Nos dieron medalla hace ocho días y ahora medalla otra vez. Pero bueno, felizmente estructuramos un equipo en corto tiempo, que no fue fácil, la verdad me jugué la vida, es el reto más duro que he tenido y lo pudimos lograr”.

*Otras declaraciones de Jorge Luis Pinto:

¿Cómo se siente ahora, en su cumpleaños?

“Ser entrenador es un desgaste bravísimo, duro, pero amo mi profesión. Me gusta trabajar, me gusta entrenar con el Unión Magdalena, donde se presentaron las condiciones de poder luchar por esta camiseta y felizmente se nos dio poder tener el ascenso”.

¿Qué piensa del formato de ascenso en Colombia?

“Este Torneo es un desgaste impresionante. El mundo nos ha enseñado, las grandes potencias llevan 40 o 50 años jodiendo con esto. Tenemos que asimilar cosas de esa competencia; los directivos, por lo menos yo los he visto en los Mundiales y Copa América. Tenemos que asimilar cosas, pero la segunda división no puede ser así”.

“Ustedes saben lo que es jugar seis u ocho partidos de la segunda división con estadios cerrados y nadie en la tribuna. Me pasaba de todo por la cabeza y decía, ¿qué es esto por Dios? Tenemos que arreglarlo conjuntamente, que ellos no se sientan. Yo llevo 42 años en el fútbol y algo debo haber visto y aprendido y recorriendo el mundo. Tengo once Mundiales en la cabeza, entonces algo debí haber aprendido”.

¿Cómo asimiló las finales contra Llaneros?

“No se imaginan la enfermedad y estrés de estos muchachos, del cuerpo técnico, de los mismos dirigentes, con ese formato que termina siendo una doble competencia; ya el hotel de Villavicencio nos tenía hasta aquí, ya nos conocían”.

Fernando Jaramillo...

“Fernando Jaramillo que es un gran hombre, lo conozco de hace años, tiene que dejarse orientar de las personas que han vivido de la competencia en el fútbol. Esto hay que ponerlo en práctica para que ganemos todos”.