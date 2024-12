"En el Pascual Guerrero hallamos rasgos de sangre y evidencia de consumo altísimo de drogas"

"Encontramos una silletería deteriorada en la tribuna sur del estadio, también las baterías sanitarias comprometidas, rasgos de sangre y también evidencia de consumo altísimo de sustancia psicoactivas. Lo anterior es una alerta más, en medio de tantas, de que el estadio Pascual Guerrero y muchos de Colombia son vulnerables". Esas fueron las palabras iniciales de Gerardo Mendoza, Personero de Cali, quien hizo presencia horas después de la trifulca que armaron los hinchas de América, en el marco del partido final de la Copa Betplay frente a Nacional.

Por esos desmanes, el compromiso del domingo en la capital vallecaucana no terminó y los jugadores de los verdes de Antioquia se tuvieron que marchar del escenario deportivo en tanqueta, medida tomada por las autoridades ante lo sucedido.

"Debe haber control en los estadios, pero que no sea un mero control sino uno realmente efectivo, me parece que la responsabilidad va mucho más allá de la institucionalidad, hay una situación que compromete incluso el cuerpo logístico por parte de la institución, del equipo deportivo, si la pólvora estaba bajo el control del América, a título de qué los hinchas manipularon pólvora e incluso aprovecharon las bengalas de alto riesgo para atentar contra la humanidad de la fuerza pública. Tal situación podría configurarse en una tentativa de homicidio", agregó Mendoza en entrevista con 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio'.

Disturbios en el estadio Pascual Guerrero, en la final de Copa BetPlay, entre América de Cali y Atlético Nacional Archivo de Colprensa

Los artefactos explosivos que lanzaron a los efectivos de la policía, dejaron con preocupación al Personero de Cali. Por eso comentó que "estoy haciendo precisamente una intervención, estoy solicitando una información directa a la Secretaría del deporte y al América, porque la gran pregunta es ¿cómo llega la pólvora a los hinchas, cómo se ingresan las sustancias psicoactivas?".

Solicitud de sanciones más drásticas con los hinchas del fútbol colombiano

"Las sanciones deben ser no por fechas, sino por torneos, es decir, si una tribuna o un estadio irrumpió con el órden, afectó el normal desarrollo de un acto público, en este caso un partido de fútbol, pues simplemente las consecuencias deben vivirlas los propios hinchas, de tal manera que al suspender no por fechas, sino por torneos tal situación de privacidad, puede generar una medida que va a generar mayor consciencia. Y lo otro que también estoy reclamando como personero, es que a toda costa y en todos los estadios del país tiene que agilizarse el tema de enrolar a cualquier persona que quiera ingresar al estadio de manera facial y biometrica, al control en conexión con la policía, me va a permitir conocer los antecedentes de la persona que va a ingresar, si tiene algún impedimento y si también está sancionado para ingresar al recinto deportivo. Todo ese tipo de controles suman y van a mostrar un estado fuerte", agregó Gerardo Mendoza.