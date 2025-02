Técnico del fútbol colombiano se llevó el susto de la vida: extorsionado y casi secuestrado

El susto de la vida se llevó en las últimas horas un técnico del fútbol colombiano; que fue acosado, extorsionado y por poco secuestrado. Este lamentable episodio le ocurrió a Alexis Márquez, quien ha dirigido a clubes como Deportivo Pereira, Atlético Bucaramanga y Jaguares de Córdoba y que fue arquero profesional durante un buen tiempo.

El timonel, de 49 años, contó a la mesa de periodistas de 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', liderado por nuestro director general Javier Hernández Bonnet, qué fue exactamente lo que le sucedió.

- ¿Cómo le fue la historia que lo iban a secuestrar y le montaron como señuelo que debían ir a ver unos chicos en una escuela de fútbol?

"Yo creo que no tanto secuestro, pero sí extorsión, la idea de la llamada fue tenernos en el sector en donde estábamos un buen rato y como nos pidieron unos contactos de unos familiares para corroborar que nosotros sí fuéramos las personas ; entonce los que ellos estaban haciendo es tratar de sacar dinero de esa forma".

Alexis Márquez dejó su cargo como entrenador en el Atlético Bucaramanga. Foto: Instagram de Atlético Bucaramanga oficial

- La historia de la casi extorsión y secuestro...

"Les voy a comentar como sucedió todo, la semana pasada un empresario de un sector de acá de Pereira, de las afueras, nos contactó a la escuela de fútbol que tenemos acá en Pereira que se llama Cubana y la cual yo la tengo con 'Cucho' Hernández y otro compañero que es 'profe' y que estaba conmigo, con la esposa de él y mi señora. Cuadramos una reunión para ir ayer (domingo) a las 8:00 de la mañana, eso es vía La Florida, es un poco alejado, una carretera destapada hacia la montaña; nos dieron como punto de referencia de llegada una escuelita, nosotros nos parqueamos ahí y cuando comenzamos a subir para allá, el dichoso empresario nos preguntó en qué carro íbamos y dijimos que en una camioneta roja. En el trayecto tomamos una foto y se la mandamos al empresario y nos dijo que acá nos vemos, luego él nos dijo ya mando por ustedes a uno de los muchachos en cuatrimotos, la idea es llevar la escuela acá".

Luego de los llamaron desde un número privado y empezaron las amenazas...

"Resulta que cuando ya estábamos allá nos entra una llamada de un número privado y alguien hablando con un tomo firme, que habíamos pasado por el sector tomando fotos y en una camioneta roja; eran datos que habíamos dado, pero no caímos en cuenta en el momento. Ellos nos comentaron esa información y nos hicieron creer que nos estaban vigilando, fue que nos dijeron que eran de las FARC y que teníamos que colaborar con ellos, qué dijéramos a qué íbamos, que sí conocían al empresario pero que no les había dado la información de que íbamos a estar en ese sitio; eso fue el enredo, luego las amenazas, luego se enojaron y nos dijeron que iban a mandar a alguien por nosotros y que nos iban a amarrar y encadenar, nos iban a llevar para una zona boscosa, que teníamos cada uno que dar un número de un familiar como contacto para verificar que fuéramos esas personas y no militares, mi esposa tuvo desconfianza y le compartió la ubicación a mi cuñado y llamó a la policía".

Le agradece a las autoridades por la rápida intervención...

"La verdad tengo que agradecer a la Policía porque llegó muy rápido, luego nos dicen que cuelgue la llamada y que llamemos a nuestros familiares porque los iban a llamar a pedir plata; eso fue lo primero que hicimos. A la hermana de mi compañero sí la llamaron y le pidieron 12 millones, mi señora dio como referencia a una tía y le dijeron a ella que nos iban a entregar picaos; fue un estrés muy grande. Fue un tema muy maluco, hoy estuvimos en el GAULA. Nosotros quedamos parqueados en la escuelita; afortunadamente solo nos retuvieron vía celular".