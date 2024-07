Elvis Perlaza y el lío con el DT de Pasto: "Me dijo, párate negro marica"

Más allá del triunfo 2 a 1 de Santa Fe sobre Deportivo Pasto, en compromiso jugado en la cancha del estadio El Campín; en el segundo tiempo se presentó una situación polémica en la que los protagonistas fueron el entrenador Gustavo Florentín, de los visitantes, y el lateral derecho de los 'cardenales'.

En ese instante se observó que Perlaza reaccionó de manera airada después de haber caído al césped, luego de una acción con Kevin Londoño. Como quedó cerca del banquillo de los nariñenses, se dio un altercado con el hombre de los rojos de Bogotá iracundo y encarando el técnico de los del sur del país.

Ahí vinieron los empujones, los improperios de parte y parte y hasta intervinieron varios de los suplentes, integrantes del cuerpo técnico y el mismo Pablo Peirano fue hasta ese sector del campo de juego para reclamarle cara a cara a Florentín.

Tras lo sucedido, vinieron amarillas para Perlaza e igualmente para Peirano, quien se notó sorprendido.

¿Qué le dijo el técnico de Pasto, Gustavo Florentín, a Elvis Perlaza?

En charla con Gol Caracol, el propio Elvis Perlaza contó detalles inéditos de qué fue lo que pasó en aquel instante de furia. "Me dijo 'hijo de puta, párate, negro marica' y la verdad me enfadó mucho. Le dije que tenía que dar ejemplo y respetar. Eso realmente me sacó de quicio. Uno lo piensa para no perjudicar al grupo, pero quería pegarle. No se puede quedar en la cancha porque, ¿quién es el que da el ejemplo aquí? Siempre termina uno perjudicado. Toca aguantarse y seguir, no hay otra", declaró aún con notable molestia el experimentado lateral.

Información en desarrollo