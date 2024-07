Luis Díaz y sus palabras a toda Colombia: dolor profundo, pero con mucha esperanza

Luis Díaz, una de las grandes figuras de la Selección Colombia en la Copa América 2024, le escribió en sus redes sociales un sentido y significativo mensaje a los hinchas de nuestro país, que estuvieron pendientes y apoyaron de principio a fin al equipo dirigido por Néstor Lorenzo en medio del torneo jugado en Estados Unidos.

El extremo nacido en Barrancas, en el departamento de la Guajira, reconoció que fue duro digerir la derrota 1-0 frente a Argentina, en la final del pasado domingo en Miami; pero a la vez dejó palabras de esperanza de cara al futuro del seleccionado colombiano, que desplegó buen fútbol, tuvo momentos de brillantez y que contó con figuras destacadas en lo individual como James Rodríguez,Dávinson Sánchez o Richard Ríos.

De cara a lo que viene en Eliminatorias Sudamericanas, Díaz Marulanda fue enfático en afirmar que "quiero decirles que la vida me ha enseñado a caer y levantarme, el dolor es un maestro que va forjando el carácter y moldeándonos para un futuro mejor. VIVA COLOMBIA".

¿Cuándo juega la Selección Colombia?

La Selección Colombia volverá a jugar en la Eliminatoria Sudamericana al Mundial 2026 el 5 y el 10 de septiembre enfrentando de visita a Perú, en Lima; y recibiendo a Argentina, en Barranquilla, respectivamente.

Luis Díaz celebra con sus compañeros de la Selección Colombia el gol frente a Panamá. COLPRENSA

Acá las palabras de 'Luchito':

"Queridos colombianos, me tome unos días para procesar el dolor de perder esta final. Hoy quiero agradecerles a todos los que nos acompañaron durante la Copa América desde cada rincón del país, los banderazos en nuestros hoteles, sus mensajes en redes, el llenar los estadios, todo fue increíble. Lastimosamente no pudimos darnos la alegría de ser campeones pero les aseguro que este grupo no se va a cansar de intentarlo y que volveremos a ilusionarnos. Estoy orgulloso de todo nuestro equipo, somos una familia y hemos dejado todo en la cancha por nuestra bandera.

Por último, quiero decirles que la vida me ha enseñado a caer y levantarme, el dolor es un maestro que va forjando el carácter y moldeándonos para un futuro mejor. VIVA COLOMBIA.