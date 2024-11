En Deportivo Cali la mala campaña pasa factura: ojo a la barrida de jugadores

Deportivo Cali logró el objetivo de salvarse del descenso; no obstante, la mala campaña en este segundo semestre del 2024 le pasó factura y desde ya se habla de una lista de jugadores que no continuarían en el 'azucarero' para el próximo año.

El verde vallecaucano solo logró hacer 17 puntos de 57 posibles en la Liga Betplay II-2024, culminando en la casilla 17 de la tabla de posiciones. En su último partido del 'todos contra todos', Junior de Barranquilla le propinó una derrota por marcador de 3-0 en el estadio Metropolitano. Después de este juego y finalizada su participación en el campeonato, en la prensa de la ciudad de Cali no paran de hablar sobre los hombres que no seguirían en el Cali, que para el 2025 tendrá la dirección técnica de Alfredo Arias. ¡Hay jugadores de experiencia!

Así fue como en el diario 'El País', de Cali, se leyó que "entre los futbolistas a los que no se les renovaría su contrato están los mediocampistas Fabián Ángel, Alex Mejía, Andrés ‘El Rifle’ Andrade; Cristian Colman, delantero paraguayo, Jimmy Medranda y, el lateral Jhonatan Marulanda".

Así fue la formación del Deportivo Cali frente al Junior en Barranquilla. Foto:Colprensa

Pero estos no serían los únicos que se marcharían del Cali, ya que según este mismo tabloide, desde la dirigencia del Cali estarían intentando llegar a un acuerdo para rescindir los contratos de los uruguayos Gastón Guruceaga, Martín Rea y del colombiano Javier Reyna. A los dos primeros aún les queda un vínculo contractual de seis meses, mientras que al experimentado volante le falta un año.

Además, estaría la duda de la continuidad del delantero Fredy Montero, el lateral izquierdo Yulián Gómez y del zaguero central Francisco Meza. Se espera que en los próximos días se tengan noticias referenciadas con estos jugadores y por supuesto qué otras noticias se darán en cuanto al tema de próximos fichajes de cara a los torneos a jugar en el 2025.

De otro, tras el juego en el Metropolitano contra el Junior,llamaron la atención unas declaraciones de Jarlan Barrera cuando a éste le consultaron si en algún momento le gustaría volver al 'tiburón'. El samario no le cerró la puerta al elenco 'currambero'.

"No, obviamente, ¿quién no va a querer estar en un club como este? Un club grande también, muy popular del fútbol colombiano. Pero bueno, ya es un poco más complejo porque, obviamente, no hay que esconder nada. El tema de la gente es complicado y, obviamente, los directivos, el cuerpo técnico que esté en el equipo lo saben. Mi cabeza tranquila, como te dije, se cometieron muchos errores en el pasado. Trataré siempre de asumirlo y, bueno, yo creo que ahora soy una persona ya un poco más madura y esperando que uno siga aprendiendo día a día, que de eso se trata la vida"., expresó el jugar del Cali en zona mixta.