En Santa Fe le pegaron 'pinchada' a Millonarios: "No tienen distintivo internacional"

Andrés Mosquera Marmolejo, guardameta de Independiente Santa Fe, desató polémica previo al inicio de los cuadrangulares finales del fútbol colombiano, tras tirarle ‘palazo’ a Millonarios, por su falta de historial en Copa Sudamericana y Copa Libertadores.

Y es que, en la mañana de este martes 27 de mayo, el golero ‘cardenal’ habló ante los medios de comunicación presentes en la atención a medios, que se llevó a cabo en la sede deportiva del conjunto rojo.

Allí, a Marmolejo inicialmente le preguntaron por la reciente goleada en Liga, por 6-1 frente a Alianza FC, que ha causado gran polémica en las redes sociales, donde Santa Fe ha sido motivo de críticas y hasta burlas por parte de los demás hinchas.

"Cada uno vive lo que ha logrado, está Nacional campeón de Libertadores, Once Caldas campeón de Libertadores y nosotros de Sudamericana. Ellos no han conseguido un distintivo de esa manera”.



“Pedimos disculpas por el resultado del fin de semana, esto no refleja lo que somos, esperamos el acompañamiento y el aliento como lo vienen haciendo estos últimos partidos. La idea no es repetir errores que ya se cometieron, estamos enfocados en lo que va a ser el cuadrangular, no será fácil porque hay dos en torneos internacionales”, indicó de entrada el arquero ‘cardenal’.

Sumado a eso, y referente lo que ha sido el tema en las redes sociales últimamente, donde se habla de un grupo con tres campeones continentales (Nacional, Santa Fe y Once Caldas), excluyendo a Millonarios porque internacionalmente todavía no ha ganado nada; Marmolejo fue duro contra el azul por su expediente continental.

"Cada uno vive lo que ha logrado, está Nacional campeón de Libertadores, Once Caldas campeón de Libertadores y nosotros campeón de Sudamericana. Ellos internacionalmente no han conseguido un distintivo de esa manera", dijo de manera contundente Marmolejo, sacando 'pecho' por el torneo que los rojos obtuvieron en 2015; además, haciendo esa comparación con los demás equipos del cuadrangular, donde el único que tiene esa distinción continental es el 'embajador'.

No obstante, el golero de Santa Fe también elogió a los dirigidos por David González, afirmando que el fútbol es de presente y no de pasado: "Millonarios está en el grupo y es un rival muy fuerte. Del pasado no se vive".

Referente dio la cara por goleada

En la atención a medios, Hugo Rodallega también tomó la palabra y se refirió a lo que fue, específicamente la goleada en contra por 6-1, el pasado domingo. ¡No puede volver a pasar!

“Le pedimos una disculpa al hincha, sabemos que hay frustración cuando se pierde de esa manera,Santa Fe no es un equipo para sufrir este tipo de derrotas, pero los invitamos a que nos acompañen,porque eso no va a influir nada en los cuadrangulares, confíen en su equipo”, sentenció ‘Hugol’.