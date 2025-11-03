🔴 Envigado vs. Medellín, EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido por la Copa BetPlay

[😁🔴🔵] Ya llegamos, ya estamos aquí. 🎵🎶 pic.twitter.com/jahEPmm3Ow— DIM (@DIM_Oficial) November 3, 2025
- 03:36 p. m.👋🏻🔵🔴¡Así llegó el DIM al estadio!👋🏻🔵🔴
- 03:35 p. m.🟠👊🏻¡Así luce el camerino de los naranjas!🟠👊🏻
Todo está listo en el camerino de la Cantera de Héroes 🍊⚽— Envigado Fútbol Club (@EnvigadoFC) November 3, 2025
El ambiente se siente distinto cuando llega un partido importante… concentración, energía y ese orgullo que nos mueve a darlo todo por estos colores. 💪🔥
Cada detalle cuenta antes de saltar al campo, y para… pic.twitter.com/bILBpTqMyn
- 03:34 p. m.🔴🔵 ¡Los convocados del DIM! 🔴🔵
[🔴🔵] Los elegidos para la ida de la semifinal de la Copa este lunes en el Polideportivo Sur.— DIM (@DIM_Oficial) November 3, 2025
Presentados por Mapei. pic.twitter.com/2rkdFMxOoh
- 03:33 p. m. - 👊🏻 ¡Detalles!👊🏻🟠 ¡Los convocados del Envigado!🟠
🔥⚡️Hoy salimos a escribir una nueva página en nuestra historia, con el coraje y la pasión que nos identifica. Cada uno de nuestros héroes naranjas lleva en el pecho el orgullo de una ciudad y el sueño de toda una familia que nunca deja de creer. 💪⚽— Envigado Fútbol Club (@EnvigadoFC) November 3, 2025
La semifinal de la Copa… pic.twitter.com/vFaqIf2o3i
- 03:29 p. m.🤔⌚ ¿A qué horas es el partido?🤔⌚
🤔⌚ A las 4:00 de la tarde de HOY lunes 3 de noviembre rodará el balón en el Polideportivo Sur.
- 03:26 p. m. - 👊🏻⚽¡Se viene el partido! 👊🏻⚽👋🏻¡Bienvenidos! 👋🏻
👋🏻 Hola, sean bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Envigado y Medellín, válido por la ida de la semifinal de la Copa BetPlay 2025.
Publicidad