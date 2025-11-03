Síguenos en::
Cabezote DK Sección Fútbol Colombiano Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / 🔴 Envigado vs. Medellín, EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido por la Copa BetPlay
EN VIVO

🔴 Envigado vs. Medellín, EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido por la Copa BetPlay

El Polideportivo Su acoge este lunes el enfrentamiento entre 'naranjas' y 'poderosos', válido por la ida de la semifinales de la Copa BetPlay. ¡SIGA EN VIVO el partido AQUÍ!

Por: Gol CaracolEspecialistas en Fútbol 
Actualizado 3 de nov, 2025
Envigado y Medellín se enfrentan por la ida de la semifinal de la Copa BetPlay 2025.
Fotos: X de @EnvigadoFC y @DIM_Oficial
REFRESCAR
  • 03:36 p. m.
    👋🏻🔵🔴¡Así llegó el DIM al estadio!👋🏻🔵🔴

  • 03:35 p. m.
    🟠👊🏻¡Así luce el camerino de los naranjas!🟠👊🏻

  • 03:34 p. m.
    🔴🔵 ¡Los convocados del DIM! 🔴🔵

  • 03:33 p. m. - 👊🏻 ¡Detalles!👊🏻
    🟠 ¡Los convocados del Envigado!🟠

  • 03:29 p. m.
    🤔⌚ ¿A qué horas es el partido?🤔⌚

    🤔⌚ A las 4:00 de la tarde de HOY lunes 3 de noviembre rodará el balón en el Polideportivo Sur.

  • 03:26 p. m. - 👊🏻⚽¡Se viene el partido! 👊🏻⚽
    👋🏻¡Bienvenidos! 👋🏻

    👋🏻 Hola, sean bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Envigado y Medellín, válido por la ida de la semifinal de la Copa BetPlay 2025.

