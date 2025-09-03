Publicidad

Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / 🔴 Envigado vs. Millonarios, EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido por Copa BetPlay
EN VIVO

🔴 Envigado vs. Millonarios, EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido por Copa BetPlay

Este miércoles, 'naranjas' y 'embajadores' se enfrentan por la ida de la octavos de final de la Copa BetPlay en el Polideportivo Sur. ¡SÍGALO EN VIVO!

Por: Gol CaracolEspecialistas en Fútbol 
Actualizado 3 de sept, 2025
Millonarios visita a Envigado por la Copa Betplay.
Millonarios Oficial
  • 02:19 p. m.
    - 👊🏻⚽¡Listas las nóminas!👊🏻⚽
    Ⓜ️ ¡Así va MILLONARIOS! Ⓜ️

  • 02:14 p. m.
    - ⌚⚽ ¿La hora del partido?
    A las 3:00 de la tarde

    ⌚⚽Así las cosas, la pelota rodará en el Polideportivo Sur a partir de las 3:00 de la tarde de este miércoles 3 de septiembre.

  • 02:10 p. m.
    - 👋🏻¡Bienvenidos! 👋🏻
    Se viene Envigado 🟠 vs. Millonarios Ⓜ️

    👋🏻Hola, sean bienvenidos al minuto a minuto del compromiso entre Envigado y Millonarios, válido por la ida de los octavos de final de Copa BetPlay. 👋🏻