🔴 Envigado vs. Millonarios, EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido por Copa BetPlay

Ⓜ️ ¡Así va MILLONARIOS! Ⓜ️
🔵⚽ ¡VAMOS TODOS UNIDOS! Ⓜ️🔥— Millonarios FC (@MillosFCoficial) September 3, 2025
▶ Este es nuestro XI Inicial para enfrentar a Envigado en el Polideportivo Sur.#HerenciaEmbajadora ✨️ pic.twitter.com/MnUvvsnZDz
⌚⚽Así las cosas, la pelota rodará en el Polideportivo Sur a partir de las 3:00 de la tarde de este miércoles 3 de septiembre.
👋🏻Hola, sean bienvenidos al minuto a minuto del compromiso entre Envigado y Millonarios, válido por la ida de los octavos de final de Copa BetPlay. 👋🏻