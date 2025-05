Escándalo de exjugador de Unión Magdalena; se armó trifulca en las afueras de un billar

Unión Magdalena no la ha pasado bien en el último tiempo por cuenta de hecho que no tiene que ver estrictamente con el fútbol. Primero, la Dimayor les dictaminó una derrota 3-0 con Once Caldas por la invasión de los hinchas en el estadio Sierra Nevada, y ahora, un exjugador protagonizó una fuerte pelea a las fueras de un billar en Santa Marta.

Se trata de Franklin Navarro, futbolista de 26 años que apenas jugó tres partidos en este 2025 con el 'Ciclón' y que fue apartado de la institución el pasado mes de febrero.

El último encuentro del mencionado jugador data del 16 de febrero cuando empataron 0-0 con La Equidad. Navarro ingresó a los 87 minutos y fue amonestado.

En el video que se volvió viral en redes sociales, se ve a Franklin peleando con otro sujeto que está sin camisa.

Publicidad

La cuenta 'Ciclón Bananera' compartió esas imágenes y contó, que Franklin es familiar de Melquisedec Navarro, ex asistente técnico del equipo.

Les traemos esta joya a nuestros seguidores.



El ex jugador del Unión Magdalena Franklin Navarro, si ese mismo que llegó al equipo por su familiar Melquisedec Navarro (Ex AT del Unión Magdalena) protagonizando una pelea a las afueras de un billar. pic.twitter.com/Eit8oCGqRV — 𝙀𝙇 𝘾𝙄𝘾𝙇𝙊́𝙉 𝘽𝘼𝙉𝘼𝙉𝙀𝙍𝙊 ® 🌪️ (@Soplaciclon1968) May 10, 2025

Ahora bien, en otra cuenta, 'Colombia Oscura', se agregó otro video en el que todo explica que aparentemente la gresca se formó al interior del billar y posteriormente continuó a las fueras del mismo. Los hechos ocurrieron en la noche del viernes 9 de mayo.

#VIOLENTO. Un exjugador del Unión Magdalena llamado Franklin Navarro, protagoniza pelea en el Centro Histórico de Sta Marta en la noche del viernes 9MAY. El incidente fue captado en video por testigos pero se desconocen los motivos que originaron el enfrentamiento. pic.twitter.com/b3e35RIVhW — Colombia Oscura (@ColombiaOscura_) May 10, 2025

Publicidad

Al momento de revisar la trayectoria de Navarro, se evidencia que ha pasado por otros equipos como Leones, Llanero, Real Cartagena, Carabobo y Cortuluá (Actualmente Inter Palmira).

Hasta el momento no se ha conocido un informe oficial de la Policía sobre dichos acontecimientos.