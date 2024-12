Explota Pasto, antes del partido frente a Millonarios: que les demuestren 'antifútbol'

Este domingo, el fútbol profesional colombiano tendrá una apasionante jornada con la definición de los equipos que serán finalistas de la Liga Betplay 2024 II. Son cinco los equipos que están con opciones reales de lograr el pase a la lucha por el título. En medio de esa disputa, en redes sociales han señalado a un club, ya eliminado, de amaños para favorecer los intereses de otros. Sin embargo, el conjunto no se quedó callado y respondió de manera tajante.

Se trata del Deportivo Pasto , equipo que se encuentra ubicado en el grupo A y que con seis puntos ya no pueden avanzar a la final al ser superados en este momento en la tabla por Nacional con 10 puntos y Millonarios con 11 unidades.

Dicho eso, Pasto debe jugar en la última jornada de los cuadrangulares con Millonarios, equipo que depende de sí y que con un triunfo se pone en la final.

Este domingo, en su cuenta de 'X', el periodista Julián Céspedes hizo una grave denuncia sobre problemas a la interna del Deportivo Pasto. Si bien no especificó mayores detalles, dejó en claro que no se trataba solo sobre el juego contra los 'azules' sino también el de la fecha anterior frente a los 'verdolagas'.

Publicidad

"Me cuentan varios integrantes del Deportivo Pasto información muy delicada que estoy confirmando. No es solo referente al partido de hoy Pasto vs Millonarios sino también al juego Nacional - Pasto. El camerino está destrozado. En un rato les cuento", reveló.

Como era de esperarse, la información que contó generó muchas reacciones, siendo una de las más destacadas la de la cuenta oficial del Deportivo Pasto, la cual le solicitó sustentar con pruebas sus palabras. "Lo invitamos a denunciar ante la opinión pública y las autoridades competentes cualquier hecho de demostración antifútbol que no esté alineada a la leal y transparente competencia", respondió el conjunto 'volcánico'.

Lo invitamos a denunciar ante la opinión pública y las autoridades competentes cualquier hecho de demostración antifútbol que no esté alineada a la leal y transparente competencia . — Asociación Deportivo Pasto (@DeporPasto) December 8, 2024

Publicidad

Ahora bien, Pasto no solo se quedó con la respuesta que le hizo al periodista, sino que fue aún más enfático a la hora de presentar la lista de convocados para el juego contra el 'embajador'.

"El volcán presentará su equipo principal para despedirse en su casa y ante su gente el último partido del clausura 2024", posteó en redes sociales.

🔵🔴🟡 [COMPOSICIÓN] 1️⃣8️⃣✅



🌋 El volcán presentará su equipo principal para despedirse en su casa y ante su gente el último partido del clausura 2024. pic.twitter.com/1QHdeNKCbM — Asociación Deportivo Pasto (@DeporPasto) December 8, 2024

Lo cierto es que hasta el momento no se han presentado pruebas de ninguna fuente y Pasto y Millonario se verán las caras este domingo a las 7:00 p.m. (hora Colombia).