Fabián Sambueza: “El presidente de Santa Fe se enojó porque festejé con la gente de Bucaramanga”

En Bucaramanga todo es alegría por el título de la primera estrella en el fútbol colombiano, tras vencer 6-5 en penaltis a Santa Fe, este sábado en El Campín. Una de las figuras del campeonato conseguido por los ‘leopardos’ es Fabián Sambueza, quien se mostró emocionado por lo conseguido.

Sin embargo, el mediocampista argentino también contó un cruce que tuvo con el presidente de los ‘cardenales’, Eduardo Méndez, tras el pitazo final.