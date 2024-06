Fabián Sambueza: "Santa Fe siempre fue un equipo aguerrido y lo vimos en la final; sufrimos"

Una de las grandes figuras del campeonato en la Liga BetPlay 2024-I de Atlético Bucaramanga fue, sin dudas, Fabián Sambueza, quien destacó durante todo el semestre, siendo una de las piezas claves del esquema táctico de Rafael Dudamel.

Pues bien, precisamente el referente de los 'Leopardos' habló con ESPN y allí analizó la gran final, dio su opinión de la actitud de Santa Fe, además de decir qué tiene que hacer el cuadro 'Búcaro' si es que quiere dar de qué hablar en la Copa Libertadores 2025.

"Fue una final distinta a todas las demás porque, en mi caso, ya había podido ganar en Junior y llegar a algunas finales. Ahora, viéndolo desde un equipo que no tenía títulos, uno ve a los chicos que siempre sueñan y es muy difícil. El equipo venía de momentos difíciles, venía de la B luchando por varias cosas, pero al final este título tiene un sabor especial. Tal vez la gente diga que tiene un matiz especial porque le ganamos a Santa Fe, pero en realidad no es por eso", explicó el volante ofensivo explicando que no tiene nada que ver que los 'Leones' eran su antiguo club.

"Ver a una ciudad agradecida, que los vecinos te saluden, que te traigan hormigas culonas, eso no se ve regularmente cuando uno está en un equipo grande donde hay una obligación constante de ganar. Estamos felices porque, en mi caso, soy muy amante de este título", agregó a su explicación Sambueza.

Tras ello, mandó, en cierto sentido, un mensaje a los dirigentes sobre qué es lo que tiene que hacer si es que quieren luchar en la Copa Libertadores. "Me ha tocado competir en Libertadores y la clave está en jugar un torneo para llegar a la final: ganar de local y afuera tratar de rascar una gran cantidad de puntos. Ahora, hay que tener en cuenta que los equipos de allá afuera tienen otros presupuestos, son muy duros y no va a ser fácil ganar la Libertadores. Ya la directiva deberá empezar a pensar de otra manera si quiere competir a nivel internacional tal como lo hace a nivel local, porque no se puede dejar de lado esa parte", aseguró.

¿Qué opina de la actitud que mostró Santa Fe en la final?

"Cuando estuve en Santa Fe, siempre fue un equipo aguerrido que lucha. Se vio en la final, donde nos remontaron el partido y nos tocó sufrir en los penales. Desde que supimos que era contra ellos, entrenamos de otra manera, no solo en lo futbolístico, sino también en lo mental. Pablo Peirano es un técnico que le gusta ganar, no jugar bien, así que sabíamos que iba a ser un partido duro donde cualquiera de los dos podía ganar".

¿Cómo fue la celebración del título?

"Tuvimos una cena con el plantel y la familia que fue más que todo formal, y ahora estamos de vacaciones; cada quien se fue a sus ciudades, así que no fue tanto el bombo grupal que le dimos. A mí me hubiera gustado que fuera de otra manera, más una fiesta con el presidente, dirigentes, técnico. Me hubiera gustado un parrandón, pero no hubo mucho más que eso".

Sobre los distintos jugadores que hay en Atlético Bucaramanga...

"En Bucaramanga se encuentra de todo. Los más veteranos somos yo e Hinestroza, que tiene una energía tremenda. Aldair Gutiérrez también, fuimos a cenar con los muchachos por su cumpleaños. Carlos Henao se cree un diccionario, lo sabe todo. Hay otros más serios como Fabry Castro y algunos otros".

Respecto a la mentalidad y la preparación de los delanteros del Atlético Bucaramanga...

"Los delanteros de ahora se dieron cuenta de que se generan pocas oportunidades, quedan dos o tres, y hay que aprovecharlas. El grupo siempre me escucha. Yo les decía a mis compañeros que se tomaran un segundo más, que hagan jugar al arquero, que observen al arquero rival. Esas pequeñas charlas se les quedan a los muchachos y las empiezan a practicar en los entrenamientos, y llega un punto en donde eso sale automático".