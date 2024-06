"Falcao García es respetuoso, algo que hoy falta en algunos jugadores colombianos"

Pasan los días y se siguen encontrando reacciones entre protagonistas del fútbol colombiano por la llegada de Falcao García a Millonarios, en el fichaje bomba para la Liga Betplay II 2024. Y en ese sentido, el que le dio un vistazo al arribo del 'Tigre' fue Nicolás Pimentel, presidente de Boyacá Chicó, quien destacó la prestancia y altura que tendrá la competencia con un jugador de talla mundial y además del ejemplo que dará el goleador histórico de la Selección Colombia al jugar en nuestro país.

¿Desde Boyacá Chicó cómo ven la llegada de Falcao a Millonarios?

"Como dirigente, el tema Falcao, me parece un tema demasiado relevante en el fútbol. Me parece que lo que es Falcao para el fútbol colombiano, para el fútbol mundial va ayudar a que nuestro fútbol tenga un crecimiento, una exposición mucho más grande. Es un jugador que está en el top 5 de los mejores jugadores del fútbol colombiano. Su carrera ha sido totalmente impecable, tanto en lo deportivo como en lo personal es un ejemplo para muchos jugadores jóvenes. Realmente esos jóvenes pueden tener una persona como lo que representa Falcao, que puedan copiar su manera de ser, su profesionalismo, de manera cercana. Si bien es cierto que uno puede buscar las noticias sobre esas estrellas, no es lo mismo que tenerlo aquí en el día a día. Falcao es una persona muy respetuosa y eso creo que está faltando mucho hoy en el jugador colombiano, que hace falta ese plus en lo extradeportivo, en lo humano que también donde puso a Falcao donde lo puso".

¿Se suma el nombre también de David Ospina, a Nacional?

"Sí. Me parece fantástico eso, también lo de David Ospina es para destacar, ya que son ejemplos para seguir en el fútbol. Tenerlos en el rentado local es muy bueno. En en lo deportivo Colombia saca muy buenos jugadores y esto va a fortalecer la Liga"

¿Ustedes subirían los precios de las boletas cuando Millonarios vaya de visita a Tunja?

"Es un tema que hay que revisar, lastimosamente la situación económica del país no es la mejor. Tunja es una cuidad que está muy cerca de Bogotá, se genera un gasto grande en peaje, gasolina, transporte que dan a que subir una boleta a un costo muy alto se pueda perder la posibilidad que toda esta gente pueda asistir al estadio a ver a un jugador de este nivel. Yo creo que si llega a subir, va ser algo muy mínimo, pero hay que mirar. De los equipos, el último que juega contra nosotros es Millonarios y jugamos en Tunja, entonces hay que ver muchos escenarios que puedan suceder de aquí allá. Falcao es un jugador que la gente obviamente quiere pagar, pero algo exhorbitante e imposible de pagar; no".

Camiseta de Radamel Falcao García en Millonarios Foto: Millonarios