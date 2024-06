Falcao García, recibido por el capitán de Millonarios: Macalister Silva le dedicó un mensaje

Falcao García llegó al fútbol colombiano. El jueves 20 de junio de 2024, Millonarios hizo oficial su contratación, poniendo punto final a una larga novela, de 'ires y venires'. Con un emotivo video, en sus redes sociales, presentaron al 'Tigre' y, de inmediato', aparecieron las reacciones. Uno de los que se pronunció fue David Macalister Silva, capitán y referente del conjunto 'embajador'.

"Bienvenido al más grande", fue el mensaje que escribió 'Maca', dándole el recibimiento al máximo goleador en la historia de la Selección Colombia masculina de mayores. De esa manera, el sueño del delantero 'cafetero' se está haciendo realidad. Recordemos que es hincha confeso del equipo 'azul' y siempre expresó su deseo de jugar allí, en algún momento de su exitosa carrera.

Pero no fue el único que le dedicó un posteo al atacante. Otros jugadores del cuadro capitalino publicaron, con cierto tono de emoción, alegría y orgullo. Andrés Llinás, defensa del club que dirige Alberto Gamero, puso: "Qué gran día es hoy; No me la creo! Qué felicidad compartir con el ídolo máximo". Y continuaron con los trinos dedicados a Falcao García, con 'bombos y platillos'.

Que gran día es hoy! — Andres Llinas (@allinas97) June 20, 2024

"Bienvenido a nuestra liga y nuestro equipo; un placer poder compartir con una leyenda", le dijo Daniel Cataño, portador del número '10' en Millonarios. Y es que es todo un acontecimiento y una enorme alegría para la institución, el futbolista y, en general, el fútbol colombiano, que sigue sumando estrellas, como los casos de Carlos Bacca, Hugo Rodallega, David Ospina, entre otros.

Bienvenido @FALCAO a nuestra liga y nuestro equipo @MillosFCoficial un placer poder compartir con una leyenda.🙏Ⓜ️⚽️🐅🤙😜 — Daniel Cataño (@danielcatano20) June 20, 2024

¿En qué clubes jugó Radamel Falcao García?

A sus 38 años, Falcao García ha jugado en Lanceros Fair Play (1999 - 2000), River Plate (2001 - 2009), F.C. Porto (2009 - 2011), Atlético de Madrid (2011 - 2013), A.S. Mónaco (2013 - 2019), Manchester United (2014 - 2015), Chelsea (2015 - 2016), Galatasaray (2019 - 2021), Rayo Vallecano (2021 - 2024) y Millonarios (2024 - Actualidad). Además, de ser un referente en la Selección Colombia.

En la imagen, Hugo Rodallega y Falcao García durante un entrenamiento con la Selección Colombia. Foto: AFP. RAUL ARBOLEDA/AFP