Falcao García: "Si tan solo hubiéramos anotado contra Pasto o Santa Fe, íbamos a la final"

Terminó el semestre para Millonarios y Falcao García . Este domingo 8 de diciembre, tras empatar 0-0 con Deportivo Pasto , en la fecha 6 de los cuadrangulares, quedaron eliminados y no pudieron clasificar a la final de la Liga BetPlay II-2024 . De esa manera, quien se impuso en el grupo A fue Atlético Nacional, que goleó 3-0 a Independiente Santa Fe, en El Campín.

Por eso, las reacciones y análisis no se hicieron esperar y quien 'puso la cara' y habló al respecto fue 'el Tigre'. En rueda de prensa posterior al compromiso que se disputó en el estadio La Libertad, expresó qué fue lo que pasó y por qué no se dio la victoria que necesitaban. Eso sí, no todo fue negativo, ya que también aplaudió lo que hicieron sus compañeros.

"Nos faltó el gol. En una de las tantas situaciones que generamos contra Pasto y Santa Fe, hubiéramos logrado el triunfo y los puntos para avanzar. No se puede reclamar nada porque el equipo dominó, jugó bien, luchamos, pero nos faltó el gol", afirmó Falcao García, quien cerró el semestre con cinco goles (Patriotas, Boyacá Chicó, Santa Fe, Nacional y Pasto).

Falcao García, delantero y capitán de Millonarios, se lamenta por sus goles fallados en la Liga BetPlay II-2024 Getty Images

Ahora, no fue del único tema que dio declaraciones. Su contrato con el conjunto 'embajador' termina en diciembre y, por eso, se empieza a hablar de su futuro . Allí, fue claro y contundente en su respuesta, pero, al mismo tiempo, dejó algunas dudas. Si bien no dio tantos detalles, prefirió guardar la calma y esperar que pase el tiempo para tomar una decisión.

"Hace varios años dije que voy a ir temporada a temporada. Este no es el momento de decir qué voy a hacer, más después de lo que pasó. Hay que pensar qué quiero hacer en un futuro", sentenció Falcao García, quien llegó al 'azul capitalino' a cumplir su sueño. Recordemos que siempre dijo que Millonarios es el equipo de sus amores, del que es hincha.