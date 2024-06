Falcao García: "Yo creo que lo de Millonarios es posible, pero no depende solo de mí"

Falcao Garcíatuvo este martes un contacto con los medios de comunicación en la ciudad de Bogotá, en donde firmó una extensión de contrato con la multinacional de ropa deportiva Nike. Durante la charla que se dio, uno de los temas ineludibles tuvo que ver con la opción de jugar en el fútbol colombiano con Millonarios, equipo cuyos directivos han mostrado interés en contratarlo.

"Todos acá saben que Millonarios es el equipo de mi corazón, es el equipo de mi niñez, pero son temas complejos. Con el doctor Serpa (Gustavo) hemos tenido conversaciones, seguramente muy pronto podemos hablar, depende de las intenciones que tenga él", mencionó sobre ese particular el samario hace pocos minutos.

El 'Tigre' prosiguió con sus conceptos y no cerró la puerta del tradicional equipo capitalino. "Siempre es una posibilidad, reitero que hay muchos factores. El jugador no se puede contratar solo. Hay que ver varios aspectos, cosas por analizar".

Lo que sí se notó en cada palabra de Falcao es que su deseo es jugar seguidamente, estar en los terrenos de juego y en competencia.

"Quiero disfrutar mis últimos años de carrera, quiero jugar cada fin de semana. Obviamente sé que no puedes garantizar eso porque sé que se gana en la semana entrenando, pero estoy buscando tener continuidad, jugar y disfrutar es lo que buscamos todos en esta etapa de la carrera y soy consciente que no son muchos los años que me quedan. Pero me siento con ganas y hambre o sino no hubiera aguantado lo que aguante esta temporada o no tendría ganas de buscar esa continuidad, esas cosas las quiero hacer y las queremos hacer porque tengo el apoyo de mi esposa y mis hijos y me siento bien para seguir compitiendo", complementó Falcao.

Falcao García, delantero colombiano. X oficial: @RayoVallecano

¿Qué dijo Falcao de la opción de jugar en el fútbol colombiano?

"Estoy convencido que podría jugar en el fútbol colombiano veo lo de Hugo Rodallega o de Carlos Bacca, pero queda demostrado que se puede jugar a la edad que tenemos todos", comentó el atacante cuando le indagaron sobre la vigencia de jugadores experimentados en Colombia.

Hugo Rodallega celebrando el gol de su compañero Marcelo Ortiz contra el Tolima. Colprensa.