Fernando Jaramillo y el tema Millonarios: "Gustavo Serpa es mi amigo, hay gente molesta por eso"

Fernando Jaramillo presentó su renuncia a su cargo como presidente de la Dimayor, el jueves anterior. Dicha noticia causó revuelo en el ámbito local, pero fue el propio dirigente el que explicó hace algunas horas, en charla exclusiva con 'Noticias Caracol EN VIVO', los motivos de su dimisión.

Tocó algunos puntos polémicos y respondió si su amistada con Gustavo Serpa, presidente de Millonarios, fue un detonante para dar un paso al costado.

¿Por qué se va de la Dimayor?

"Creo que uno cumple ciclos en la vida tanto personal y profesional, uno sabe cuándo es el momento de dar un paso al costado, dejando las puertas abiertas y saliendo bien, que el fútbol colombiano siga creciendo".

Publicidad

¿Ya tenía decidida su renuncia de la Dimayor?

"Creo que nunca hay un buen momento cuando se toman estas decisiones y lo mejor es ejecutarlas, lo mejor es al comienzo porque tenemos toda una temporada por delante, venía madurando esta decisión y la he hecho de la mano de los clubes para que hagamos lo mejor en este tiempo que me queda a mí, hasta el 28 (de febrero)".

Publicidad

- ¿Las razones a su renuncia?

"Desde el año pasado por muchas razones y una decisión que empecé a ejecutar hace unas dos semanas para entregar a una Dimayor organizada, creo que es lo mejor para que haya una continuidad en los procesos que hemos venido llevando. En algún momento expresé que si yo era un obstáculo, daría mi renuncia".

Fernando Jaramillo - COLPRENSA

¿Hubo hostigamientos para que usted renuncie?

"Para nada, es un tema difícil, este es un tema que tiene muchas presiones, que tiene muchos intereses, nunca me sentí hostigado para renunciar, tengo claro en lo que hemos hecho como administración, algunos les gusta y a otros no. Voy a cumplir cinco años en esta función, hay un desgaste en esta función de presidente de Dimayor por la competencia y decisiones que hay que tomar; el desgaste es natural, qué tanto ha sido ese desgaste y lo importante es que haya un cambio".

Publicidad

¿Qué le dijo el presidente Ramón Jesurún tras su renuncia?

"Con él tengo una relación permanente, estamos en el mismo edificio, él tiene experiencia en estos temas, lo respeto mucho como dirigente del fútbol, él me dijo que lo pensara muy bien, pero que yo era el que tomaba la decisión".

Publicidad

- En el tema deportivo también se maneja algo de política...

"Esto tiene unas peculiaridades que son complejas, no es que un ejecutivo no puede manejar el fútbol como una empresa, esto se tiene que manejar como una empresa y es lo que ha tratado de hacer durante cinco años. Pero el tema deportivo es muy complejo, porque siempre hay que tomar decisiones que va a dejar descontento a alguien, la dinámica de esto es demasiado constante, sobre los hechos hay que tomar decisiones, no todos quedan contentos y ese desgaste es natural".

- Su amistad con Gustavo Serpa le costó su puesto en la Dimayor...

"Gustavo es mi amigo, seguirá siendo mi amigo, tengo clarísimo la posición en que yo estoy y en la que él está. Eso no ha permeado nunca mis decisiones. Mucha gente le molesta, ha identificado eso de una manera perversa, pero para nada eso ha tenido que ver".

Gustavo Serpa, máximo accionista de Millonarios - Foto: Millonarios Oficial

¿Cómo era esa relación con el presidente de Santa Fe, Eduardo Méndez, por ejemplo?

Publicidad

"Siempre ha sido una relación cordial con Eduardo, nunca he tenido una mala relación con él. Él tiene sus posiciones claras, de frente y vehementes. Yo también, a mi manera y a mi estilo, tenemos dos estilos muy diferentes de expresarnos, de decir las cosas, de presentar cada uno de los argumentos. Los estilos son muy diferentes, pero él siempre me ha respetado y yo siempre lo he respetado a él".

¿Esa persona encargada después de su salida será Ramón Jesurún?

Publicidad

"Según los estatutos, sí. Eso es claro".

- Doctor Jaramillo, es decir, ¿está sujeta a aceptación su renuncia?

"Sí, pero yo ya lo he dicho, es un tema obviamente serio y que es una decisión tomada".