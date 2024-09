Figura del fútbol colombiano dio la cara y dijo que tiene que ver nada con apuestas

Jeisson Quiñones es el líder de la defensa de Águilas Doradas y ha mostrado en el último tiempo un interesante nivel, que incluso recientemente lo ubicó como posibilidad de refuerzo de grandes de nuestro país como Junior de Barranquilla y América de Cali. Además de eso, a las oficinas del club que ahora milita de local en la ciudad de Sincelejo también llegaron sondeos provenientes de clubes internacionales.

Ahora, en medio de la competición de la Liga Betplay II de la Copa, en la que su club se mide con Boyacá Chicó (2-1 a favor de los 'ajedrezados' en la ida), para Quiñones surgieron algunos inconvenientes que dejó consignados en un comunicado oficial, que este viernes fue compartido por la Acolfutpro.

Acá la nota de Jeisson Quiñones

Por medio de la presente quiero manifestar mi INCONFORMIDAD Y RECHAZO sobre todos los rumores que están afectando mi buen nombre.

Publicidad

Hay personas inescrupulosas con malas intenciones que se están haciendo pasar por mí, utilizando números de teléfono falsos y dañando mi imagen como jugador de futbol, para involucrarme en las apuestas deportivas.

Como profesional quiero dejar en claro que NO estoy, NI me interesa estar involucrado en estos asuntos,como tampoco he recibido DINERO de dichas APUESTAS. Soy un hombre trabajador y correcto que me he ganado las cosas con mi esfuerzo y sacrificio.

Publicidad

Por este motivo procederé a dejar todo en mano de mis abogados y de las autoridades competentes, para que den con los responsables de dichas acusaciones, no dejaré que mì nombre se vea empañado por terceros que quieren acabar con mi buena reputación.

¿Cuándo juega Águilas Doradas?

Águilas Doradas tendrá acción este domingo 22 de septiembre visitando a Junior en el estadio Metropolitano, de Barranquilla. El juego será a las 8:30 de la noche. Cabe indicar que los dorados acumulan 12 puntos y ocupan la novena posición de la tabla, con 8 partidos jugados. Así vienen compromisos clave para el equipo que dirige José Luis García.