Giovanni Moreno y una posibilidad latente de volver al fútbol colombiano: acá lo que dijo

Giovanni Moreno no está en el fútbol profesional desde su salida de Atlético Nacional luego de ser campeón en 2022, y aunque algunos piensan que decidió retirarse él aún deja la ‘puerta abierta’ para un regreso al balompié colombiano.

Este lunes, el experimentado jugador de nuestro país dio una entrevista para ‘Tele Medellín’ y allí confesó la única manera en la que volvería a la acción.

¿Vuelve Giovanni Moreno al fútbol colombiano?

El talentoso futbolista paisa afirmó que regresaría si recibe el llamado de Envigado, donde comenzó y si el técnico es Hernán ‘Arriero’ Herrera, quien actualmente dirige al Once Caldas.

“Sí, con Hernán creamos una buena relación, no es casualidad lo que él está pasando. Nacional llevaba sin ser campeón varios años y él llegó y los saca campeón. Once Caldas no clasificaba y llega él y los clasifica. No es coincidencia, ni suerte, muy contento con el viejo. Maneja el vestuario y eso es lo más difícil de manejar y lo sabe”, dijo de entrada sobre el timonel.

Y ahí fue cuando Giovanni Moreno habló de sus opciones de volver a jugar: “Me dijo que si podía acompañarlo un semestre por lo menos, le dije que quería estar en Medellín, en casa. Le dije salga campeón en Once Caldas para que dirija al Envigado y hablamos. Hay que hablar con Dorlan. La idea es que armemos un grupo para poder ayudar a esa cantera que un día nosotros hicimos parte de ella”.

Además, Moreno Cardona señaló que él está siempre en óptimas condiciones y con ganas de competir en donde se encuentre.

“Sí, claro, es algo que hicimos toda la vida, competir hace falta, pero ya hay otras codas que compensan que es concentrar, jugar lejos, jugar en otra ciudad, es lo que hace que lo piense un poco más. La competitividad siempre estará, sea en el pádel, en la Kings League, porque hace falta el día a día”, sentenció.

Para terminar, Giovanni Moreno destacó la importancia de los futbolistas de experiencia en la Liga colombiana y que vienen siendo figuras como Carlos Bacca, Dayro Moreno, Darwin Quintero, Hugo Rodallega, entre otros.

"Siempre han estado de moda, si miras cuando estábamos jóvenes los goleadores eran Sergio Galván, Víctor Aristizábal, entonces la experiencia no se le gana ni se le compra, son tantos años y por eso lo demuestran, no está de moda, sino que la experiencia lo da la edad", finalizó el nacido en Segovia.